Gervasio Deferr niega las acusaciones de abuso sexual y defiende su inocencia

El gimnasta y bicampeón olímpico Gervasio Deferr ha negado este martes las acusaciones de abuso sexual durante su etapa en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), a la vez que ha señalado que no tiene "más información" sobre las denuncias anónimas y ha defendido su inocencia.

Así ha reaccionado Deffer después de la información recogida por el diario 'El País' el pasado sábado, donde se hacía eco de la acusación de una mujer que relataba haber sido violada en el CAR por el deportista cuando ella era menor de edad. Habría dos víctimas más, también menores, según la denunciante. Los delitos, aclaró la defensa al citado medio, habrían prescrito, por lo que no se presentó denuncia.

El gimnasta ha explicado que no ha recibido ninguna comunicación "de ninguna comisaría ni de ningún juzgado" informándole de los hechos y que sólo conoce la denuncia que llega "desde un bufete de abogados anónimo" con "una denunciante y otras dos personas anónimas también" en la que "no especifican ni cuándo, ni cómo, ni nada de lo que ha pasado". "Pero sí se atreven a vertir esas acusaciones sobre mí", ha afirmado en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram.

Deferr ha querido defender su presunción de inocencia ante las acusaciones de abuso sexual. "Parece que ahora de repente soy aquí el enemigo de todo el mundo, y eso no es así", ha señalado.

"Llevo mucho tiempo trabajando en lo personal y creo que soy una persona que no peca de ocultar sus problemas o de reconocer sus errores cuando los comete. Llevo toda la vida reconociendo mis errores cuando los he cometido y trabajando para mejorar en ellos", ha añadido.

En este contexto, el gimnasta ha insistido en que no va a asumir "y reconocer algo que no es cierto" y que, a partir de ahora, no hablará sobre este tema "hasta tener más información" porque no tiene "ni idea" de dónde pueden venir las acusaciones.

Así, Deferr ha asegurado que tiene "muy claro" que es inocente. "Por eso estoy tranquilo, porque en ese sentido lo tengo clarísimo", ha abundado, al tiempo que ha dado las gracias por el cariño y abrumador apoyo que ha recibido tras salir la noticia.