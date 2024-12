Buscan destituir a presidente de Corea del Sur tras declarar, y levantar, ley marcial

(Bloomberg) -- La oposición surcoreana aumentó la presión sobre el presidente Yoon Suk Yeol con una moción de destitución después de que éste sumiera a la nación en una crisis política al imponer brevemente la ley marcial.

El Partido Democrático y otros cinco partidos de la oposición presentaron la moción el miércoles por la tarde, según un funcionario del PD que habló con los periodistas, menos de un día después de la sorprendente medida de Yoon de tomar el control político directo y su posterior y humillante retirada.

El principal partido de la oposición dijo anteriormente que presentará cargos de traición y destitución contra Yoon, así como contra el ministro de Defensa y el ministro de Seguridad de Corea del Sur, alegando que la declaración de la ley marcial fue ilegal. El ministro de Defensa presentó su renuncia.

La sorpresiva apuesta de Yoon el martes por la noche para hacer valer su autoridad en respuesta al continuo estancamiento tomó por sorpresa a la nación, a su propio Partido del Poder Popular y a sus aliados mundiales, incluidos los EE.UU.

Los caóticos acontecimientos azotaron al mercado y forzaron a las autoridades monetarias a garantizar de que proporcionarían ayuda en los mercados si fuera necesario, aunque el gobernador del Banco de Corea, Rhee Chang-yong, declaró a Bloomberg que los acontecimientos políticos no aumentarían la probabilidad de otro recorte de las tasas de interés.

Aunque el presidente revocó la medida a primera hora del miércoles, apenas unas horas después de haberla promulgado, su movimiento provocó la ira de la opinión pública y de su propio partido. Ahora enfrenta llamados generalizados para que dimita.

“La declaración de la ley marcial por parte de Yoon pareció tanto una extralimitación legal como un error de cálculo político, poniendo en riesgo innecesariamente la economía y la seguridad de Corea del Sur”, dijo Leif-Eric Easley, profesor de la Universidad Ewha de Seúl. “Sonaba como un político en estado de sitio, haciendo un movimiento desesperado contra los crecientes escándalos, la obstrucción institucional y las peticiones de destitución, todo lo cual es probable que ahora se intensifique”.

Los legisladores tendrán que esperar al menos 24 horas antes de poder votar la moción de destitución, con un plazo límite de 72 horas, lo que posiblemente prolongue esta fase del drama político hasta el fin de semana. Se necesita una mayoría de dos tercios para aprobarla. La oposición necesita 200 votos para aprobar la medida.

El presidente quedaría suspendido de sus funciones durante el procedimiento si éste se pone en marcha. La decisión final sobre su destitución provendría del tribunal constitucional.

“El impeachment es una necesidad”, dijo Chun Ha-ram, legislador de un partido menor de la oposición que se sumó a la moción. “Ahora es el momento de pensar en cómo procesar a Yoon por traición”.

Traducción editada por Eduardo Thomson

