Jon Batiste, Trombone Shorty y Lauren Daigle, en la cartelera previa al Super Bowl LIX

Redacción Deportes, 29 nov (EFE).- La NFL anunció este viernes que Jon Batiste, Trombone Shorty, Lauren Daigle y Ledisi formarán parte de la cartelera previa al Super Bowl LIX que se realizará el 9 de febrero del 2025 en el Caesars Superdome de New Orleans, Louisiana.

"Nos sentimos honrados de trabajar con el elenco previo al partido de este año para celebrar el rico legado musical de New Orleans y de todo el estado", afirmó Seth Dudowsky, director de música de la NFL.

Estos artistas se unirán al rapero Kendrick Lamar, ganador del Grammy, quien en septiembre pasado fue confirmado para protagonizar el espectáculo del medio tiempo del partido por el título de la NFL de la temporada 2025.

"El Super Bowl es un momento poco común para unir a los fanáticos de todo el mundo, y los artistas de este año traerán la energía, el alma y los sonidos vibrantes de la región a un escenario global, mientras inauguramos el Super Bowl LIX con una celebración para recordar", agregó Seth Dudowsky.

Jon Batiste, quien es nativo de New Orleans y ha ganado cinco premios Grammy, será el encargado de interpretar el himno nacional de Estados Unidos antes del juego.

El virtuoso pianista ganó un Oscar a la mejor banda sonora original por la banda sonora de la película animada 'Soul' de Disney Pixar.

Trombone Shorty, reconocido compositor y productor, también originario de la ciudad, interpretará el tradicional 'America the Beautiful' junto a la artista ganadora del Grammy, Lauren Daigle.

Lauren Daigle, quien nació en Lake Charles, Luisiana, hace 33 años, es reconocida por su álbum 'Look Up Child', que en 2018 debutó en el puesto número tres del Billboard Top 200.

Otra oriunda de New Orleans, Ledisi, ganadora del Grammy, que es reconocida por su poderosa voz y sus contribuciones al soul, entonará 'Lift Every Voice and Sing', un himno para los afroamericanos que recuerda que cada generación ha tenido que alzar la voz para exigir y proteger sus derechos humanos.EFE