En el rodaje de 'La Canción': la intrahistoria del triunfo de Massiel en Eurovisión 1968

Londres, 29 nov (EFE).- Frente al Royal Albert Hall londinense se ruedan las últimas escenas de 'La Canción', la nueva serie de Movistar+ sobre la intrahistoria del triunfo de Massiel en Eurovisión 1968, dirigida por Alejandro Marín y protagonizada por Patrick Criado, que atendieron a EFE entre bambalinas.

Un reducido grupo de siete personas desde España se han desplazado hasta la capital inglesa, ayudados por un equipo de producción británico, que ponen a punto la escenografía y realizan varias pruebas en cámara antes de filmar. Llevan seis horas de grabación a sus espaldas.

Han comenzado a grabar a las cuatro de la madrugada en el icónico puente de la Torre de Londres para captar el amanecer que nutre una de las escenas finales de 'La Canción', una producción de tres capítulos que comenzó a grabarse en septiembre entre París y Madrid, donde recrearon en un plató el escenario del Royal Albert Hall durante el Festival de Eurovisión de 1968.

"Es muy paradójico que estemos rodando el final aquí fuera, cuando ya hemos hecho todo el interior, pero la verdad es que estamos contentos de poner este cierre hoy en el escenario real y también de haber podido tener la experiencia de venir a rodar a Londres, que al final mucha parte de la serie transcurre aquí", confiesa a EFE el director de la serie, Alejandro Marín ('Te Estoy Amando Locamente').

La canción del título no es otra que el 'La, La, La' con el que la joven cantante Massiel se proclamó vencedora del certamen europeo por 29 puntos, en un hito que no ha estado exento de polémica, primero por la retirada 'in extremis' del cantante original, Joan Manuel Serrat y después por las acusaciones de fraude y de compra de votos de parte del régimen franquista.

Según detalla Marín, la serie muestra "una radiografía de la España del momento, todavía bajo la dictadura de Franco" y cómo la decisión de intentar ganar Eurovisión para promocionar el país urdió "una serie de engranajes" para conseguir esa victoria a través del personaje ficticio de Esteban (Patrick Criado), un ambicioso funcionario de Televisión Española.

El actor madrileño, que llega al set de rodaje vestido de época, describe a EFE su personaje como un hombre "hastiado de su trabajo y de la vida, y con una necesidad de cambio seguramente inconsciente" que ve en Eurovisión una oportunidad para ascender profesionalmente y que, a lo largo de la serie, emprende un viaje en el que también se encontrará a sí mismo.

Criado confiesa que, pese a no ser un seguidor acérrimo -aunque recuerda entre risas la participación de Rodolfo Chikilicuatre en 2008-, le ha cogido "más cariño" a Eurovisión tras la serie, un festival que califica como "bonito" y del que destaca su evolución a lo largo de los años, pese a su inherente tinte político.

"Las situaciones personales y políticas que viven los países se ven reflejados luego culturalmente, en el deporte y en cualquier lado. Pero al final adquiere más importancia lo que tiene que ser, la música, los cantantes y las canciones", añade el actor de 'Las Noches de Tefía'.

Criado recibe unos últimos retoques de maquillaje y peluquería antes de ponerse frente a la cámara, y llama la atención de algunos turistas españoles, que lo reconocen. "Ay, ese es famoso. ¿No es el que salía en Águila Roja y en Mar de Plástico?", murmuran.

Inmediatamente, varios miembros del equipo, situados en distintos puntos del parque, comienzan a desviar el tráfico para evitar que una joven con un móvil, una señora con un atuendo extravagante o unos barrenderos se cuelen en los planos, y así lograr la sensación de estar en el Londres de 1968 y no en el de 2024.

El avión de vuelta de Marín a España sale en unas horas y solo tiene unos minutos más para conseguir grabar una toma válida, la última. Criado se pone de espaldas a la cámara y comienza a andar junto a unos arbustos. Al regresar, sale de plano y el director malagueño asiente. Es buena. Y todo el equipo comienza a aplaudir y a abrazarse.

"Me quedo con el disfrute de haber trabajado con gente maravillosa, un equipo extraordinario. En las amistades que han surgido en el rodaje, en una historia bonita, en un personaje que me ha enamorado desde un primer momento y con los retos que supone a nivel personal", dice Criado, ilusionado por poner "la guinda del pastel" en la capital británica.

Aunque a 'La Canción', que también cuenta en su elenco con Carolina Yuste (Massiel), Eneko Sagardoy o Alex Brendemühl, le quedan todavía meses de montaje y postproducción antes de que vea la luz en Movistar+, ya se perfila como una de las grandes apuestas de la ficción española para 2025.

Raúl Bobé