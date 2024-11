Ventas de viviendas nuevas en EE.UU. caen a mínimo de dos años

(Bloomberg) -- Las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos cayeron en octubre a su nivel más bajo en casi dos años, debido al impacto de dos huracanes en el sur del país y a que los problemas de asequibilidad siguieron pesando sobre los compradores.

Las ventas de viviendas unifamiliares nuevas disminuyeron un 17% el mes pasado, hasta una tasa anualizada de 610.000, según datos del gobierno publicados el martes. La estimación promedio de los economistas encuestados por Bloomberg era de 725.000.

Los huracanes Helene y Milton, que azotaron partes del sureste, frenaron las ventas en la mayor región inmobiliaria del país y arrastraron a la baja las ventas en general. Las ventas en el sur disminuyeron un 28%, hasta 339.000, el ritmo más lento desde abril de 2020. Las ventas también cayeron en el oeste, pero subieron en el noreste y el medio oeste.

El precio promedio de venta de una vivienda nueva aumentó a US$437.300 en octubre, el más alto en 14 meses. Esto refleja en parte la caída de las ventas en el sur, donde el valor de la vivienda es el más bajo.

El aumento de las ventas de viviendas nuevas en septiembre, impulsado por una breve caída de los costos de los préstamos, resultó efímero. Después de bajar a un mínimo de dos años ese mes, las tasas hipotecarias están subiendo de nuevo mientras los inversionistas se preparan para una inflación potencialmente más alta y déficits presupuestarios bajo la administración del presidente electo Donald Trump.

“El aumento de las tasas hipotecarias dejó sin fuerza a las ventas de viviendas nuevas, ya que el rápido aumento de las hipotecas del 6% al 7% empujó a los compradores a mantenerse al margen”, dijo Robert Frick, economista de Navy Federal Credit Union, en una nota el martes. “Y con la caída de las solicitudes de hipotecas, no podemos esperar un repunte a corto plazo”.

Las empresas han ofrecido incentivos para atraer a los compradores, incluyendo la reducción de los precios y la bonificación de las tasas hipotecarias de los clientes. La oferta de viviendas nuevas ha subido a niveles nunca vistos desde la Gran Recesión, con un aumento del inventario del 2,1% hasta 481.000 viviendas en octubre. Esto representa 9,5 meses de inventario al ritmo actual de ventas, el más alto en dos años.

De cara al futuro, las empresas constructoras son optimistas sobre sus perspectivas bajo una administración de Trump. Un índice de confianza de los constructores de viviendas alcanzó un máximo de siete meses este mes, lo que refleja las esperanzas de que el liderazgo republicano entrante tanto en la Casa Blanca como en el Congreso aliviará las regulaciones y ayudará a impulsar la construcción.

