Moderados ganan terreno en elecciones clave en Chile

(Bloomberg) -- Los partidos de la derecha tradicional de Chile vieron repuntar su apoyo en las elecciones regionales del domingo, mientras que los de centro ganaron en zonas clave, incluida la Región Metropolitana, en la capital de Santiago, lo que indica un alejamiento de los extremos políticos.

La coalición de centroderecha Chile Vamos obtuvo seis los 16 cargos a gobernador, frente a uno solo anteriormente, según el organismo electoral Servel. Claudio Orrego, candidato independiente que militaba en el centrista Partido Demócrata Cristiano, ganó en Santiago en la contienda más seguida del día.

Inicia tu día bien informado con el boletín #CincoCosas. Suscríbete gratis aquí.

El ultraderechista Partido Republicano, cuyo fundador, José Antonio Kast, perdió frente a Gabriel Boric en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2021, no obtuvo ningún cargo de gobernador, al igual que el Partido Comunista. El Partido Socialista, de centroizquierda, se quedó con varias regiones, entre ellas O’Higgins y Los Ríos.

Las elecciones regionales de Chile de este año son una prueba crucial de la fuerza de las coaliciones políticas antes de las presidenciales de 2025. Los votantes se han ido inclinando hacia la derecha a medida que la preocupación por la delincuencia y la inmigración clandestina se apodera de una de las economías más ricas de América Latina. Sin embargo, los resultados regionales muestran que la centroizquierda tiene la capacidad de ganar apoyo incluso cuando el índice de aprobación de Boric ronda el 30%.

La primera vuelta de las elecciones regionales se realizó a finales de octubre.

Traducción editada por Paulina Munita.

Nota Original: Chile Moderates See Key Vote Wins as Political Extremes Lose Out

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Bloomberg en español está en LinkedIn Bloomberg en Español en YouTube Síganos en X en @BBGenEspanol Conozca nuestro canal de WhatsApp Y también TikTok @bloombergenespanol

More stories like this are available on bloomberg.com

©2024 Bloomberg L.P.