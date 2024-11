El español Okuda y Bryan Adams y sus simios pintores llegan a la Semana del Arte de Miami

Miami, 25 nov (EFE).- El artista callejero y muralista español 'Okuda' San Miguel y el músico canadiense Bryan Adams y 16 de sus simios pintores son algunas de las propuestas más llamativas de Spectrum Miami y Red Dot Miami, dos de las citas artísticas más esperadas durante la Semana del Arte de Miami, que tendrá lugar del 2 al 8 de diciembre.

La sensación del rock, que ha colaborado con Save The Chimps y presenta su primera colección hecha con los primates, expondrán en la cita, señaló este lunes en un comunicado Eric Smith, presidente de Redwood Art Group, la organizadora de estas dos ferias que tendrán lugar del 4 al 8 de diciembre.

La colección Bryan Adams con Save the Chimps presenta 36 pinturas, cada una de ellas una colaboración entre Bryan Adams, quien pintó las capas de base, y los artistas autodidactas simios de este santuario situado en Florida, que agregaron las pinceladas.

El total de las ventas se destinarán a Save the Chimps, que alberga 220 chimpancés retirados de laboratorios y del mundo del espectáculo y del comercio de mascotas exóticas.

Ambos eventos regresan al barrio artístico de Wynwood y podrán visitarse bajo un mismo techo, en el Centro de Convenciones Mana, que este año ofrece un espacio expositivo de más de 14.000 metros cuadrados.

Más de un millar de artistas emergentes y consagrados y cerca de 300 expositores esperan en la edición de este año la llegada de unos 30.000 amantes del arte durante la celebración de la Semana del Arte, que se realiza en coincidencia con la feria Art Basel Miami Beach.

Ambas ferias son, en palabras de la organización, "el destino definitivo para la industria de las bellas artes y los entusiastas del arte contemporáneo, con exhibiciones que muestran las obras más progresistas del mundo que están dando forma a las tendencias y al futuro del mundo del arte".

La edición de este año incluye espacios como el programa 'Spotlight', una mirada enfocada en varias galerías y artistas de vanguardia elegidos por el comité de selección de Redwood Art Group, y 'Art Labs', una serie de proyectos destacados de galerías, instituciones de arte y colectivos de arte líderes dentro de la feria.

'Meet the Artists and Live Demonstrations' presentará una experiencia interactiva que permitirá a los asistentes conocer de cerca y en persona a los artistas, mientras que 'The Discoveries Collection' ofrece una selección de obras elegidas por el equipo curatorial de Redwood con un precios asequibles que pueden rondar los 3.000 dólares.

Como novedad, este año Spectrum Miami incluye el pabellón 'Spectrum FOCUS', donde los asistentes pueden experimentar una reunión especial de arte marginal, callejero, pop y urbano mientras disfrutan de "demostraciones de pintura en vivo de algunos de los artistas más innovadores de la actualidad".

'Spotlight' ha seleccionado un grupo de expositores que son los más innovadores en su campo, tales como Gerard Frank, Nikolai Petrov, Mauricio Malagutti, Erick Mota y Russell Scott.

En 'Meet the Artists', los visitantes podrán interactuar con los artistas y asistir a demostraciones en vivo. Entre los artistas seleccionados este año se encuentran Alex Lanier, Brinton Farrand, Danny Glass, Darin Wood, Diego de Erice, Elide Arosio o Eric Von Seibert, entre otros.

Este año debuta 'Spectrum Art Theater', patrocinado por la Santa Fe Gallery Association, un escenario teatral que presenta demostraciones de arte en vivo de algunos de los artistas más innovadores de la actualidad en acrílicos, acuarelas, esculturas y trabajos en técnica mixta. EFE