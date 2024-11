Hong Sang-soo gana por tercera vez el premio del Festival de Cine de Gijón (España)

Gijón (España), 23 nov (EFE).- El director surcoreano Hong Sang-soo fue galardonado con el Premio al Mejor Largometraje en la 62ª edición del Festival Internacional de Cine Gijón (norte de España) con la película 'By The Stream', un relato humanista sobre la vejez.

Sang-soo consiguió el mismo galardón en 2015 con 'Right Now, Wrong Then' y en 2018 con 'Hotel by the river', según informó este sábado la organización.

El largometraje narra la historia de dos actores en la etapa final de sus vidas, uno de ellos en franca decadencia, que tratan de sobrevivir de la mejor manera posible en circunstancias poco propicias.

El jurado concedió el Premio a la Mejor Actriz a Kim Minhee, protagonista de la película del director coreano, y el Premio al Mejor Actor a Abou Sangare por su interpretación en la producción francesa 'L’histoire de Souleymane', de Boris Lojkine.

Dentro de la misma sección, el alemán Matthias Glasner obtuvo el Premio a la Mejor Dirección por 'Dying' (Morir), una película de tres horas de duración elaborada como “un experimento” a partir de su propia historia personal, inspirada, según admitió el propio director, en 'Dolor y gloria', de Pedro Almodóvar.

En la sección Retueyos para cineastas noveles fue reconocida la película 'Algo viejo, algo nuevo, algo prestado' (Argentina, España, Portugal), una aproximación al cine negro con acento sudamericano sobre una trama de apuestas clandestinas en Buenos Aires, dirigida por el argentino Hernán Rosselli.

Esta misma película fue reconocida también con el Premio a la Contribución Artística de la sección Tierres en Trance, que pone el foco en Latinoamérica.

En Retueyos (Brotes, en asturiano) también se concedió el Premio Especial del Jurado a 'Fogo do vento' (Portugal, Suiza, Francia), el primer largometraje de la portuguesa Marta Mateus, que muestra la dura vida de los campesinos de su tierra natal, Alentejo, desde una perspectiva poética.

'Yo vi tres luces negras', una historia de fantasías en la selva que reivindica las tradiciones de los pueblos indígenas, del colombiano Santiago Lozano, fue galardonada con el Premio al Mejor Largometraje de Tierres en Trance.

El Jurado del Cine Español concedió el Premio al Mejor Largometraje Español a 'As the Tide Comes in', de Juan Palacios, sobre las consecuencias del cambio climático en la mirada del último habitante de una isla. EFE

jgg/gv/oli/rod/amg