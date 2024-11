Honduras y España exploran áreas de colaboración entre empresarios de ambos países

Tegucigalpa, 20 nov (EFE).- Un grupo de empresarios hondureños y españoles se reunieron este miércoles en Tegucigalpa para explorar áreas de colaboración que podrían beneficiar a empresas de los dos países.

El encuentro empresarial con el consejero Comercial de España, acreditado en Guatemala, Bernardo de Lizaur, fue promovido por el embajador español en Tegucigalpa, Diego Nuño García.

El diplomático dijo a EFE que el evento obedece al hecho de que "cada vez hay una inversión latinoamericana más importante en España" y que es "una tendencia que cada año se va reforzando".

Agregó que ha dado la casualidad que el año pasado el ICEX español publicó que Honduras fue el segundo inversor latinoamericano en España, después de México, lo que se debió a una inversión de tipo puntual, la compra del Banco Atlántida, hondureño, de un banco español.

"Creemos que realmente es algo de interés de muchos empresarios con los que he podido hablar, que me han preguntado sobre posibilidades de invertir en España, entonces he llegado a la conclusión que sería bueno organizar un evento para que podamos distribuir esta información a los empresarios interesados", subrayó el diplomático.

Indicó además que los empresarios hondureños han mostrado interés en conocer al consejero comercial para entablar una relación, y que luego hay que pensar que muchas empresas españolas están dirigidas por hondureños.

Nuño García señaló que al encuentro fueron "invitados unos 20 empresarios, de todos los sectores".

El empresario hondureño Eduardo Facussé indicó a EFE que la reunión convocada por el embajador español "tiene como finalidad buscar encuentros entre inversionistas españoles y hondureños y darnos a conocer para que eventualmente podamos tener algún tipo de relación económica".

Además, "es saludable buscar estas inversiones que se pueden canalizar en nuestro país, tanto de españoles aquí, como de hondureños allá", enfatizó.

En opinión de Facussé, Honduras tiene grandes ventajas y mucho que ofrecer a los empresarios españoles para que puedan venir a invertir al país centroamericano, que tiene espacios de oportunidades en sectores como el turismo de playa y arqueológico entre otros.

Añadió que los empresarios españoles, por su experiencia con el turismo, le pueden enseñar a los hondureños en esa materia.

Otra ventaja de Honduras, es que está dos horas de vuelo de Estados Unidos, lo que podría permitir un sistema de cultivo de verduras y legumbres, por ejemplo, para exportar a ese país, como hace España hacia Europa, subrayó.

"Ellos nos pueden enseñar a cómo hacerlo y creo que sería una buena oportunidad para generar empleos como inversiones aquí en Honduras", afirmó Facussé.

El empresario también recordó que ahora hay dos vuelos directos entre los dos países, con empresas españolas que "están dando un buen servicio a muchos hondureños que viven en España", unos 250.000 según registros de las autoridades de Tegucigalpa. EFE

