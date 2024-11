Boris Izaguirre revela cómo surgió el amor entre Escassi y Sheila Casas: "Pasó delante nuestro"

Tras unas semanas muy complicadas después de hacer público su problema con los 'inquiokupas' de su chalet de Sanlúcar de Barrameda, Manu Tenorio ha presentado su nuevo disco, 'El Origen' con una fiesta multitudinaria en el madrileño Teatro Kapital que no se ha querido perder Boris Izaguirre.

Una ocasión inmejorable para preguntar al tertuliano de 'TardeAR' por el incipiente romance de sus compañeros Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas, que aunque insisten en que son solo "muy buenos amigos" y se lo pasan "muy bien juntos", en su última aparición en el programa han sido incapaces de disimular una química y una complicidad que traspasa la pequeña pantalla. "Pasó delante nuestro, y Bea Archidona y yo decíamos 'a lo mejor esto nos va a salpicar', porque realmente veíamos esta fuente del amor brotando allí delante nuestro" ha asegurado, revelando que todo comenzó "precisamente el día 29 de octubre, un día que todos recordaremos mucho más trágicamente para España -ya que fue cuando la DANA arrasó Valencia- pero fue precisamente en ese día donde, mientras una cosa espantosa estaba sucediendo, otra más agradable y bonita también pasaba delante nuestro". "En cualquier momento van a ser Escassi-Casas, que es como yo creo que hay que definirlos" ha apuntado entre risas.

Este miércoles Tamara Falcó ha cumplido 43 años y, olvidado ya el distanciamiento que vivieron después de la ruptura de la marquesa de Griñón e Íñigo Onieva, Boris ha confesado que, aunque la ha felicitado, por el momento todavía no ha obtenido respuesta: "Le he mandado un mensaje al mediodía. Me hubiera gustado haberlo hecho muy temprano en la mañana, pero en realidad tuve una mañana muy complicada y le mandé un mensaje. Siempre lo hago... Me imagino que estará recibiendo muchísimos mensajes. A mí también cuando me mandan mensajes, el día de mi cumpleaños tardo por lo menos dos, tres días en responderlos porque a veces son muchos" ha justificado, convencido de que obtendrá respuesta por parte de la hija de Isabel Preysler.

Por último, el comunicador ha querido desear "lo mejor" a Isa Pi tras anunciar que está embarazada de su primer hijo con Asraf Beno. "Siempre me ha caído muy bien, me ha parecido una persona estupenda y creo que tiene que luchar y seguir luchando porque va a ganar y va a triunfar" concluye, esperanzado con que finalmente llegue la paz al clan Pantoja: "Ojalá que llegue. Al final las familias terminan entendiéndose".