Una jueza de EE.UU. declara inconstitucionales dos leyes contra el aborto de Wyoming

Washington, 18 nov (EFE).- Una jueza del estado de Wyoming, en el oeste de Estados Unidos, rechazó este lunes dos leyes estatales contra el aborto que había impulsado el gobernador republicano Mark Gordon, al considerar que van en contra de la constitución estatal.

Entre ellas una norma que prohibía el uso de la píldora abortiva y que se aprobó el año pasado, convirtiendo a Wyoming en el primer estado del país in implementar una regla así contra el método abortivo más utilizado en el país.

La jueza Melissa Owens del tribunal de distrito del condado de Teton escribió en su fallo que tanto la prohibición del aborto con medicamentos como la otra norma, una prohibición más amplia contra todos los métodos de aborto, "impiden el derecho fundamental a tomar decisiones sobre el cuidado de la salud de toda una clase de personas, las mujeres embarazadas".

"Las leyes sobre el aborto suspenden el derecho de la mujer a tomar sus propias decisiones sobre el cuidado de la salud durante todo el período de un embarazo y no son razonables ni necesarias para proteger la salud y el bienestar general de las personas", apuntó la resolución, que podrá ser apelada por el estado.

El fallo marca otra victoria para los defensores del derecho al aborto después de que en las pasadas elecciones del 5 de noviembre los votantes de siete estados aprobaran medidas en apoyo del acceso al aborto.

Un derecho que en Estados Unidos se ha visto restringido en numerosos estados, después de que el Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, tumbara en 2022 la doctrina Roe vs Wade que lo protegía a nivel federal.

Trece estados tienen prohibiciones en todas las etapas del embarazo, con excepciones limitadas, y cuatro tienen prohibiciones que entran en vigor alrededor de las seis semanas de embarazo, cuando muchas mujeres todavía no saben que están embarazadas.

Las leyes de Wyoming, impulsadas por el gobernador Gordon en 2022 y 2023, fueron impugnadas por varios médicos, pacientes y organizaciones, quienes argumentaron, entre otras cosas, que violaban una enmienda constitucional estatal de 2012 que dice que los residentes de Wyoming tienen derecho a tomar sus propias decisiones de atención médica.

Los abogados del estado argumentaron que la atención médica, según la enmienda, no incluía el aborto. Jay Jerde, fiscal general adjunto especial para Wyoming, argumentó que aunque los médicos y otros proveedores de salud deben participar en los abortos, había muchos casos en los que el aborto no era "atención médica" porque "no se trata de restaurar el cuerpo de la mujer del dolor, la enfermedad física o la dolencia".

La aplicación de las dos prohibiciones del aborto había sido suspendida temporalmente por la jueza Owens mientras se desarrollaba el caso judicial. EFE