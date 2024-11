Tom Fletcher asume el cargo de jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU

El británico Tom Fletcher, quien fuera embajador de Reino Unido en Líbano entre 2011 y 2015, ha asumido este lunes el cargo de jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU, después de que el también británico Martin Griffiths anunciara en marzo que dejaba el cargo por razones de salud, y se ha comprometido a "defender" los valores humanitarios.

"No me hago ilusiones sobre lo difícil que es esta misión. El impacto de los conflictos, el cambio climático, la desigualdad y la injusticia sobre los civiles está creciendo a un ritmo asombroso. Defenderé nuestro movimiento humanitario y nuestros valores humanitarios, y lucharé para que seamos más eficientes, estratégicos, inclusivos e innovadores. Debemos volver a ganar el argumento de la solidaridad internacional", ha declarado.

Fletcher ha indicado a través de su perfil en la red social X que ya está instalado en Nueva York para desempeñarse en su nuevo puesto y que ya ha comenzado "con llamadas a trabajadores humanitarios" en la Franja de Gaza y Sudán. Además, ha anunciado que durante sus primeras semanas pasará gran parte del tiempo en África y Oriente Próximo para ver cuál es el trabajo que se está realizando.

"Mi primera prioridad en este período inicial es escuchar (...) Las voces de aquellos a quienes servimos estarán en el centro de todo lo que hagamos. (...) Mi objetivo es mantener este ritmo de estar presente en primera línea. Iré a cualquier parte y hablaré con quien sea para hacer mi trabajo", ha declarado.

Tras ello, su segunda prioridad será asegurarse de que son "lo más eficientes posible": "Estamos sobrecargados, no contamos con los fondos suficientes y estamos bajo ataque. Estamos aquí para mantener con vida a la gente y brindar protección. Debemos hacer frente a cualquier obstáculo que impida cumplir con esa tarea, incluso cuando nuestros propios procesos se interpongan en el camino de la entrega", ha lamentado.

A principios de diciembre, lanzará en Ginebra el Panorama Humanitario Mundial para obtener un análisis "lo más claro posible de dónde se encuentran las personas más necesitadas", con el objetivo de "dar forma" a sus prioridades. También ordenará la preparación de un cuadro de indicadores humanitarios semanal, destacando las crisis más importantes y los resultados a lograr.

"Mi tercera prioridad en este periodo inicial es ser abierto y franco acerca de los valores humanitarios por los que luchamos. (...) Debemos poner fin a la era de la impunidad: poner fin a los ataques contra civiles y trabajadores humanitarios y hacer que los perpetradores rindan cuentas. Debemos poner fin a la era de la indiferencia: apoyar a las personas necesitadas, con recursos e influencia. No estoy aquí para encontrar nuevos adjetivos para la magnitud del desafío, sino para exponer los hechos", ha afirmado.

Por último, su cuarta prioridad es "explorar" cómo ser más innovadores e inclusivos, por lo que ha pedido ideas sobre cómo representar a aquellos para los que trabaja. "Sé por ustedes que el sistema está en un punto de ruptura. Pero no podemos y no dejaremos que se rompa. No dudo de lo duro que será el trabajo. Pero empiezo con esperanza, porque nuestro movimiento es fuerte y nuestra causa es poderosa", ha concluido.

Antes de su nombramiento, Fletcher fue director del Hertford College, en Oxford, y vicepresidente de la Conferencia de Colegios de la Universidad de Oxford. También se ha desempeñado como asesor de política exterior entre 2007 y 2011 y entre sus logros destaca que lideró iniciativas sobre educación para refugiados durante el mandato del ex primer ministro Gordon Brown.

El nuevo jefe de Asuntos Humanitarios fue jefe del proceso de paz en Oriente Próximo bajo el Ministerio de Exteriores británico entre 1997 y 1998, mientras que también tuvo cargos en Nairobi y París, según informó la oficina del secretario general de la ONU, António Guterres, al anunciar su nombramiento a principios de octubre.