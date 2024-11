Carmen Lomana, contundente contra Ágatha Ruiz de la Prada: "Pretende que yo hable porque si no, no vende ni un libro"

En su último libro, Ágatha Ruiz de la Prada ha lanzado duras críticas hacia Carmen Lomana, calificándola como "una chica normal" que, según la diseñadora, "se ha hecho muchas operaciones y arreglitos" y que "no ha hecho grandes méritos para la humanidad". Además, menciona un episodio relacionado con su divorcio, asegurando que la socialité apoyó a su exmarido, Pedro J. Ramírez, a quien Ágatha llama "el innombrable". Como colofón, se refiere de manera despectiva a los orígenes de la colaboradora, afirmando que por lo menos ella "no nació en un pueblo de por ahí".

Por su parte, Lomana no ha dejado pasar la oportunidad de expresar su postura ante los micrófonos de Europa Press. Con su habitual sinceridad, la empresaria ha asegurado que las palabras de la diseñadora no le afectan en absoluto: "¿Crees que esta señora me puede afectar en algo a estas alturas? A mí me da igual su vida. Me da igual, no tiene nada que ver conmigo".

Sobre las afirmaciones de Ruiz de la Prada acerca de que no habría hecho nada meritorio en su vida para ser conocida, Carmen ha respondido con cierta ironía: "No, depende de lo que se entienda por mérito. Que no quiero hablar de esto. De verdad, no quiero. Yo nada. Recuerdo cuando empecé a salir en televisión que estaba loca. ¿Cómo lo haces? ¿Qué haces? Porque, aunque no parezca, en algún momento fuimos amigas. Que no me interesa, de verdad".

Sin embargo, la socialité ha sido más categórica al responder a los comentarios de la diseñadora sobre sus orígenes. Ágatha habría cuestionado su procedencia, y esta no ha dudado en defenderse: "¿Qué pasa? ¿Tiene algún problema? Suponiendo que fuera, ¿eh? Yo he nacido en León, en una ciudad maravillosa, al lado de la iglesia románica de San Isidoro, pero, aunque fuera del pueblo más pequeño y más desconocido de León o de Cuenca o de donde sea, sería igual de importante e igual de feliz. Eso suena muy clasista. Suena horrible. Pero qué se ha creído".

En cuanto al motivo de su enemistad, no ha dado demasiadas explicaciones, pero sí ha lanzado un dardo envenenado: "No lo sé, pregúntaselo a ella. Por dinero. Por ir ella a los platós a cobrar diciendo que iba a liquidarme".

Finalmente, Carmen ha dejado claro que no tiene interés en alimentar esta polémica, sugiriendo que el verdadero objetivo de Ágatha Ruiz de la Prada sería generar titulares para promocionar su libro: "Lo que está pretendiendo es que yo hable para tener un minuto de publicidad porque si no, no va a vender ni un libro".