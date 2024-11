Borrell pide a la UE más unidad y rapidez en la toma de decisiones de apoyo a Ucrania

Bruselas, 18 nov (EFE).- El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Josep Borrell, insistió este lunes en que los países de la UE estén “más unidos” y sean “más rápidos” en la toma de decisiones de apoyo a Ucrania, que cree que en ocasiones han “tardado demasiado”.

“Para utilizar el lenguaje del poder, para demostrar que se tiene poder, hay que estar unidos. Si no estás unido no puedes mostrar poder. Y demasiadas veces no hemos estado unidos”, indicó Borrell ante la prensa a su llegada al último Consejo de ministros comunitarios de Exteriores que preside al llegar al final de su mandato.

El político español declaró que en el Consejo, donde se toman las decisiones por unanimidad en política exterior, “demasiadas veces la discusión ha durado demasiado”.

“No puedes pretender ser una potencia geopolítica si tardas días, semanas y meses en llegar a acuerdos para poder actuar”, subrayó.

Así, dijo que su “último llamamiento” a sus colegas será que estén “más unidos” y tomen decisiones “más rápidamente”.

Lamentó en concreto que, antes de concluir su mandato, no vaya a poder presentar su “última propuesta sobre el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz”, cuyos recursos en favor de Ucrania bloquea Hungría, pero añadió que “aún hay esperanza”.

“Los acontecimientos no esperan por ustedes. Rusia no detiene la guerra porque ustedes piensen en ello. Cada vez que tomábamos decisiones para apoyar a Ucrania, tardábamos demasiado. Cada vez había dudas (…) La guerra continúa. El pueblo ucraniano necesita más apoyo. Tenemos que proporcionar el apoyo”, enfatizó.

“Dejen de discutir y empiecen a actuar más rápido”, arengó.

En este contexto, Borrell insistió en que los Estados miembros de la UE levanten a Ucrania las restricciones para que pueda usar las armas de largo alcance que le han cedido en territorio ruso, como parte de su estrategia de defensa, tal y como dijo el domingo Estados Unidos que haría.

“Saben mi posición. Lo he venido diciendo una y otra vez, que Ucrania debería poder utilizar las armas proporcionadas no solo para detener las flechas sino también para golpear a los arqueros”, afirmó.

Confió en que los ministros aborden hoy el asunto y que lleguen a un acuerdo.

Borrell dejó claro que “la respuesta de Putin a cualquier intento de hablar, de negociar, es lanzar el más fuerte ataque contra infraestructura civil, en particular infraestructura eléctrica” de Ucrania.

“Así que no parece que quiera negociar, al contrario”, apuntó.

Preguntado por si considera una buena idea el hecho de que el canciller alemán, Olaf Scholz, haya telefoneado al presidente ruso, Vladímir Putin, por primera vez desde 2022, cuando inició la invasión a gran escala de Ucrania, Borrell dijo que “hablando francamente, no lo sé”.

“No sé lo que el canciller Sholz habló con el presidente Putin. Estoy seguro de que fue en el marco de continuar apoyando a Ucrania. Mi trabajo es seguir apoyando a Ucrania, nada más que eso”, indicó, y sobre la posibilidad de que él vaya a contactar al líder ruso, respondió: “No lo creo”. EFE

