El primer ministro de Países Bajos afirma que "no hay ni hubo racismo" en el Gobierno

El primer ministro de Países Bajos, Dick Schoof, ha declarado que "no hay ni hubo racismo" en el Ejecutivo después de que la secretaria de Estado de Prestaciones y Aduanas, Nora Achahbar, presentara su renuncia al cargo como señal de protesta por supuestas muestras de racismo en el Gobierno tras los incidentes violentos del partido de fútbol entre el Ajax de Ámsterdam y el Maccabi de Tel Aviv.

"No hay ni hubo racismo en el Consejo de Ministro ni en las facciones de la coalición", ha afirmado el mandatario tras una renuión de crisis celebrada en Catshuis, la residencia oficial del primer ministro neerlandés, a última hora del viernes.

Schoof ha incidido en que la dimisión de Achahbar ha llegado "inesperadamente" para él y para los demás ministros. "En los últimos meses he conocido a Achahbar como una persona cálida, muy implicada (...). Su contribución ha sido indispensable, pero, naturalmente, el Gabinete no tiene más remedio que respetar su decisión", ha aseverado.

Preguntado por los periodistas por las presuntas declaraciones racistas realizadas en el seno del Gobierno, el primer ministro ha decidido no responder: "Yo no hago declaraciones de ningún tipo sobre lo que se ha intercambiado o no. Repito que no hubo discurso de racismo (...). He dicho que no hago declaraciones sobre el Gabinete porque todo lo que discutimos es secreto", ha reiterado.

Por ello, ha recalcado, el Gobierno "decidió continuar". "Es una decisión consciente, porque realmente creemos que podemos significar algo", ha matizado.

Achahbar ha reaccionado de esta manera a las informaciones aparecidas a lo largo de los últimos días en varios medios del país en el que se recogían unas supuestas declaraciones de varios políticos de derechas en las que acusaban a migrantes musulmanes de antisemitismo y las responsabilizaban de los disturbios de la semana pasada, según recoge NOS.

La dimitida secretaria de Estado, nacida en la localidad marroquí de Sidi Slimane, es miembro del Nuevo Contrato Social (NSC), el partido más centrista de la coalición de Gobierno de Países Bajos, liderada por el Partido por la Libertad (PVV) de Geert Wilders, cuya ideología extrema provocó que sus socios le invitaran a no integrar el Gabinete.

El Ejecutivo neerlandés ha anunciado duras medidas contra el antisemitismo tras los incidentes violentos de la semana pasada en el marco del partido de fútbol de la Europa League entre el Ajax de Ámsterdam y el Maccabi de Tel Aviv, que se saldaron con varios heridos y decenas de detenidos, así como denuncias por parte de Israel ante un presunto caso de antisemitismo.

La dimisión de Achahbar podría poner en peligro la débil coalición de Gobierno en caso de que el NSC decida abandonar el Ejecutivo. Por el momento, el resto de socios de gobierno, como son el Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD) y el Movimiento Campesino-Ciudadano (BBB), no se han manifestado al respecto.