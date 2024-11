Consuelo Berlanga reaparece ante las cámaras tras el fallecimiento de su marido

Consuelo Berlanga reaparecía esta semana ante las cámaras tras el fallecimiento de su marido, Ricardo Pita. Sacó fuerzas para asistir a la presentación de la última novela de su amiga, Nieves Herrero, 'Luna Roja' y atendió a los medios de comunicación confesando que se encuentra "bien".

"Bien, dando pasitos. Esto es poquito a poco, poquito a poco", explicaba Consuelo, que recordaba a su marido con admiración: "He tenido a mi lado un disfrutón, a alguien que se comía la vida, me ha enseñado a amar la vida, y yo sigo por él, todo lo hago por él, porque sé que él quiere que yo siga".

Además, explicaba que se siente muy arropada porque tiene a su lado "a mi hijo, a mis hermanas, que me están apoyando mucho" y es que se ha dado cuenta que "soy más fuerte de lo que pensaba, fíjate, yo creía que no iba a poder con esta historia, y me estoy dando cuenta de que sí puedo, de que podemos".

En cuanto a él, desvelaba que era "una persona que amaba todo lo que hacía, disfrutaba de todos los momentos" y confesaba que "me da rabia que gente que se aferra a la vida, que le gusta vivir, que disfruta de la vida, se vaya, y gente que a lo mejor está mal, dice 'yo no quiero vivir', porque pienso, ¿pero cómo puede decir alguien que no quiere?".