Lazzarini reitera que Israel no les ha entregado pruebas que sustenten las acusaciones contra la UNRWA

El comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA), Philippe Lazzarini, ha reiterado este miércoles que Israel no les ha entregado pruebas que sustenten las acusaciones contra la agencia, a pesar de las insistentes peticiones, por lo que señala que no puede abordar "acusaciones para las que no tiene pruebas" y que se utilzian para socavar a la agencia.

"La UNRWA es un blanco fácil para las partes en conflicto que consideran su presencia y sus actividades como una amenaza", ha declarado, recordando que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha acusado públicamente a la agencia, "especialmente a sus altos directivos, de conspirar con la ocupación israelí".

Lazzarini, que ha hecho hincapié en que el organismo ha sido "una víctima de la guerra" en Gaza al registrar más de 240 miembros muertos, ha lamentado que también ha sido "objeto de una feroz campaña mundial de desinformación". "Los ataques contra la UNRWA se justifican con acusaciones de que la agencia está en connivencia con Hamás o está infiltrada por este. La UNRWA se toma muy en serio estas acusaciones de violaciones de la neutralidad", ha advertido.

Por eso, ha insistido en que, si bien no opera en un entorno de riesgo cero, adoptan un enfoque "de tolerancia cero ante cualquier infracción comprobada". Sin embargo, la revisión independiente de neutralidad de la UNRWA concluyó que la agencia tiene un marco de neutralidad "más sólido que cualquier entidad comparable".

En este sentido, ha recordado que durante más de 15 años han compartido anualmente los nombres de su personal con el Gobierno de Israel y actualmente lo comparten de forma trimestral. "Esto incluye los nombres de funcionarios sobre los cuales el Gobierno (israelí) nunca antes había expresado preocupación, pero que ahora están incluidos en listas que alegan militancia armada", ha criticado.

Por otro lado, ha alertado de que la situación para los palestinos también está en riesgo en Cisjordania, así como en otras partes de la región, como Líbano, Siria o Jordania. "La implementación de la legislación del Parlamento israelí tendrá consecuencias catastróficas", ha advertido.

"A falta de una administración pública o un Estado capaces, sólo la UNRWA puede brindar educación a más de 660.000 niñas y niños en toda Gaza. Sin la UNRWA, a una generación entera se le negará el derecho a la educación. Su futuro será sacrificado, sembrando las semillas de la marginación y el extremismo. (...) En Cisjordania , el colapso de la UNRWA privaría al menos a 50.000 niños de educación y a medio millón de refugiados palestinos de atención sanitaria primaria", ha señalado.