Las farmacias británicas votan por reducir sus horas y servicios por falta de financiación

Londres, 14 nov (EFE).- Casi 3.400 farmacias británicas apoyaron reducir sus horas de apertura y servicios al mínimo legal exigido en protesta por la insuficiente financiación gubernamental, en una consulta organizada por la Asociación Nacional de Farmacia (NPA, en inglés) difundida este jueves.

La NPA indicó que la consulta tuvo una participación del 64 % de sus miembros, del cual un 97,8 % respaldó las medidas de fuerza, que se aplicarán a principios del año próximo si el Gobierno laborista no atiende sus peticiones.

Las farmacias de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte -Escocia tiene sus competencias-, cifradas en unas 12.500, reciben dinero como parte de un contrato con el Estado por el que administran medicamentos con receta y otros servicios para el Sistema Nacional de Salud (NHS, en inglés).

El sector, que complementa sus ingresos con la venta de productos cosméticos o de parafarmacia, denuncia que sufre pérdidas al no haberse actualizado en más de una década esa financiación estatal, con un déficit estimado de 1.700 millones de libras (unos 2.000 millones de euros).

Según datos de la NPA, que organizó por primera vez en su historia este tipo de protesta, unas 700 farmacias cerraron en Inglaterra en dos años y más de 1.250 en los últimos diez.

"Las farmacias no quieren reducir sus servicios, pero no nos quedará otra opción que sugerirles que actúen en base a los claros resultados de esta votación si el Gobierno no responde para proteger esta parte tan vital y querida de nuestro servicio de salud", declaró el presidente, Nick Kaye.

Uno portavoz del ministerio de Sanidad explicó que el Gobierno laborista, en el poder desde julio, heredó de los conservadores "un sistema que fue descuidado durante mucho tiempo". Fuentes del NHS dijeron por su parte que trabajan con el Ejecutivo y los farmacéuticos para tratar de hallar una solución. EFE