Hezonja: "Hablamos de reacción, pero nos ha faltdo la acción y la actitud"

Madrid, 14 nov (EFE).- Mario Hezonja, jugador croata del Real Madrid, apreció la capacidad de su equipo para terminar peleando por llevarse un partido que se había puesto muy adverso en la Euroliga ante el Anadolu Efes turco, si bien lamentó la derrota sufrida, primera en casa de la temporada.

"Hablamos de reacción, pero nos ha faltado la acción y la actitud. En el inicio no ha entrado absolutamente nada; no se puede explicar, pero pasa. Luego sí que tenemos jugadores que saben reaccionar en ataque. Lo hemos intentado, lo hemos sacado muchísimas veces; pero hoy al final se lo he ido hacia el otro lado. Hay que seguir y hay que mejorar mucho", dijo.

"Al principio hemos fallado todo y esto es baloncesto, es un juego de meter canastas. Si no metes, pasa esto. Luego sí, nos ponemos defensivamente y cambiamos cosas, volvemos, empezamos a meter algunos tiros. Pero hay que ser mucho más sólidos este año que el año pasado. Cuando no metes los tiros te vas a casa a romperte la cabeza contra la pared y al día siguiente a entrenar y a intentar hacer contra el Lleida un partidazo", opinó.

Además habló del apoyo de los aficionados: "Nuestra gente siempre nos apoya, siempre es un empuje para nosotros. Vienen después de su día a día, que lo tienen difícil con sus trabajos, a disfrutar un poco de baloncesto. Y yo creo que deberíamos devolverles este apoyo de la mejor manera posible. Y no ha sido así en el primer y el segundo cuarto. Luego sí que sacamos nuestra alma, nuestro corazón, mucha cabeza. Hemos tenido más cabeza en la segunda parte, pero no hemos podido". EFE