Europa central, la región más expuesta a una guerra comercial con EE.UU., según la AHK

Europa central es, a día de hoy, la región más expuesta a una posible guerra comercial con la administración estadounidense de Donald Trump, según advierte el último informe de la Cámara de Comercio Germano-Húngara (AHK, por sus siglas en húngaro) al que ha tenido acceso Europa Press, donde se avisa de que Hungría sentiría "exponencialmente" los efectos de la imposición de aranceles por parte de la Casa Blanca debido a sus estrechos vínculos con la industria de la automoción alemana.

En especial, se estima que Berlín pueda sufrir de una manera más acentuada que cualquier otro país de la eurozona cualquier arancel que imponga el futuro Gobierno de los Estados Unidos, lo que tendría un efecto cadena sobre el resto de la región central del continente dados sus profundos lazos comerciales. La industria automovilística alemana concentra entre el 20% y 30% de sus exportaciones en los países frontera.

"Si el presidente electo cumple lo que él y la gente que lo rodea han prometido y Estados Unidos se cierra por completo y sigue con las políticas señaladas, eso supondrá un golpe para la economía alemana", advierte en el informe el presidente de la AHK, András Savos, quien ha señalado que los proyectos de inversión extranjera en Hungría se encuentran en estos momentos "en caída libre".

Las exportaciones alemanas de automóviles a Estados Unidos en 2023 tuvieron un valor de 23.410 millones de euros, una cifra mayor a los intercambios comerciales entre Berlín y países como Polonia, Rumania, la República Checa, Eslovaquia y Hungría donde las exportaciones automovilísticas fueron de 18.920 millones de euros, tal y como recoge Eurostat.

En una dirección similar al informe de la AHK se han posicionado los analistas de ING durante estos últimos días advirtiendo de que Europa central está "plenamente expuesta" a una revisión comercial de Estados Unidos, a pesar de que los vínculos directos sean relativamente menores en comparación con otras regiones del mundo.

"Las expectativas del mercado respecto de una recuperación en 2025 en la región de Europa central y oriental son demasiado optimistas y veremos más sorpresas negativas", avisaban en una nota los analistas de la entidad neerlandesa.

TRUMP A LA UE: "ES UNA MINI CHINA"

Y es que a pesar de que Trump ha centrado toda su atención sobre China, en campaña electoral se llegó a referir a la Unión Europea como la "mini China" e incluso llegó a advertir de que el bloque comunitario acabaría pagando las consecuencias de las relaciones bilaterales con el gigante asiático prometiendo aprobar la "Ley de Comercio Recíproco" de Trump.

"No se llevan nuestros coches. No se llevan nuestros productos agrícolas, pero venden millones y millones de coches en Estados Unidos", aseguró durante un mitin en Pensilvania para añadir: "No, no, no. Van a tener que pagar un alto precio".

Y es que los 27 socios europeos venden más de lo que compran a Estados Unidos, por lo que Washington podría estar dispuesto a abrir un conflicto arancelario. No obstante, los aranceles estadounidenses encarecerían los productos europeos que se compran en la otra orilla del Atlántico, lo que haría subir los precios y contribuiría a una evolución negativa al alza de la inflación en el país.

Paralelamente, existe un peligro subyacente para Europa en la guerra comercial que Estados Unidos quiere abrir con China y es que si Pekín termina sin poder exportar a Washington, recurrirá al Viejo Continente para vender sus productos a precios previsiblemente reducidos, lo que podría inundar al mercado y crear una crisis de viabilidad de las empresas comunitarias.