Suspendido un árbitro de la Premier League por insultar a Jürgen Klopp

El árbitro de la Premier League David Coote ha sido suspendido "con efecto inmediato" a la espera de una investigación después de que se publicara un vídeo en redes sociales en el que aparecía insultando al ex entrenador del Liverpool Jürgen Klopp.

"David Coote ha sido suspendido con efecto inmediato a la espera de una investigación completa. No haremos más comentarios hasta que se complete ese proceso", informó la Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) este lunes en un comunicado.

En dicho vídeo que circula por redes sociales, Coote se dirige a Klopp, entrenador del Liverpool hasta el pasado verano, como "gilipollas" y "arrogante", aunque se desconoce la fecha en la que se grabaron las imágenes.

"Es un gilipollas, un absoluto gilipollas. Además de lo que me hizo en un partido contra el Burnley durante la pandemia, me acusó de mentir. No tengo interés en hablar con alguien tan jodidamente arrogante. Haré todo lo posible por no hablar con él, alemán gilipollas, joder", dijo Coote en el vídeo, que ha circulado en redes sociales desde el domingo.

Este colegiado dirigió el partido más reciente de los 'reds' en la Premier League este sábado y que se saldó con triunfo del Liverpool por 2-0 sobre el Aston Villa.