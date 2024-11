José Manuel Parada reacciona a las declaraciones de Fran Rivera y habla del divorcio de Isabel Pantoja y Paquirri

Tres meses después de su fallecimiento el pasado 13 de agosto a los 76 años, los amigos de Carlos Ferrando se han dado cita en uno de los locales favoritos del recordado periodista en el madrileño barrio de Chueca para rendirle un homenaje muy especial. Risas, bailes, los puros que tanto le gustaba fumar y sobre todo, emoción y cariño al recordar de muchas de las anécdotas que convirtieron al tertuliano en uno de los más populares de la crónica social en las últimas décadas en nuestro país.

Entre los asistentes, rostros conocidos como Lydia Lozano, Jenny Llada, Jordi González o José Manuel Parada, que no ha dudado en reaccionar a las declaraciones de Francisco Rivera en '¡De Viernes!' asegurando que antes de su trágica muerte en Pozoblanco, su padre, Paquirri, tenía en mente divorciarse de Isabel Pantoja.

"Hay opiniones para todos los gustos, yo conozco a mucha gente que me dice que Paquirri decía hasta el último momento que Isabel era la mujer de su vida y que estaban muy enamorados y que se iban a ir a América. Hay otros que dicen que no, que la pareja estaba en crisis" comenta el colaborador, reconociendo que aunque él no estaba al lado de la pareja en esa época, "yo cuando veo las imágenes, los veo que se les cae la baba mirándose el uno al otro".

Íntimo amigo de la cantante de 'Marinero de luces' durante años, Parada afirma que siempre escuchó a Isabel hablar de Paco "con muchísimo cariño y con mucho amor". "Yo siempre le decía, 'mira, tampoco puedes idealizar las relaciones, porque fue una relación muy cortita, las relaciones cortas suelen ir bien, pero cuando las relaciones se perpetúan en el tiempo, pues a lo mejor ahora, si Paco no hubiera muerto, ahora Paco y tú estaríais separándoos como tantas y tantas parejas'" desvela, convencido de que "aunque en aquel momento yo creo que había cariño y amor, era todo muy reciente. Y seguramente con el paso del tiempo le pasaría como a tantas parejas, es que la rutina, la monotonía... cada día hace estragos en las parejas y en los matrimonios", dejando entrever que no le hubiese extrañado que la relación de la tonadillera y el torero no hubiese funcionado.

Mucho más rotundo se ha mostrado cuando le hemos preguntado si cree que Pantoja entregará finalmente a Francisco y Cayetano Rivera los enseres de su padre: "Ha tenido muchas oportunidades de hacerlo, pero no consigo entender por qué no les devuelve las cosas, que están encerradas allí en una habitación". "¿Para qué las quiere? Yo creo que ella no se las va a poner nunca, y tampoco su hijo, Kiko no creo que sea torero ya a estas alturas de su vida, entonces no sé qué pintan esas cosas, que además sí eran pertenencias que había dejado para sus hijos, y además que los hijos sí que han seguido en el mundo del toreo" sentencia, confesando que si Isabel "me pidiera consejo yo le diría 'dáselas ya', que se acabe este rollo que llevamos demasiados años con eso".