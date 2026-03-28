Mueren en el mar 22 migrantes tras seis días de esfuerzos para alcanzar las costas de Creta (Grecia)

Varios testigos describieron a las autoridades que, durante seis días a la deriva en el mar, los cuerpos de quienes no sobrevivieron fueron arrojados progresivamente al agua. Según informó ERT, la televisión pública griega, la embarcación, que transportaba a migrantes, partió probablemente desde Tobruk, en Libia, junto a otras naves, antes de perder el rumbo en su intento de llegar a Grecia. El trayecto concluyó en tragedia, luego de casi una semana expuestos a condiciones meteorológicas hostiles y sin acceso a agua ni comida.

Según reportó la agencia de guardacostas griega, al menos veintidós personas fallecieron durante este intento de alcanzar la costa sur de Creta. El medio ERT detalló que el incidente culminó con el rescate de veinticuatro supervivientes en estado crítico y la detención de dos ciudadanos sudaneses, identificados como hombres de diecinueve y veintiún años. Los hechos llevaron a que los dos sudaneses fueran citados a declarar ante la Fiscalía de Heraclión y que el lunes deban comparecer ante el tribunal, bajo sospecha de entrada ilegal y homicidio por negligencia.

El rescate se produjo gracias a la intervención de un buque de la misión Frontex, el operativo coordinado por la Unión Europea destinado al control de fronteras marítimas. El navío localizó a los sobrevivientes que, de acuerdo a la declaración de los propios rescatados recogida por ERT, se encontraban en condiciones sanitarias graves tras el prolongado período a la deriva. La emergencia incluyó episodios en los que la tripulación, desprovista de provisiones y expuesta a circunstancias climáticas adversas, presenció la muerte paulatina de sus compañeros de viaje.

La fiscalía griega ha iniciado una investigación formal sobre lo ocurrido, centrando la atención en los dos hombres de nacionalidad sudanesa. Según publicó ERT, la embarcación habría perdido el rumbo a consecuencia de las condiciones del mar y la falta de recursos, prolongando significativamente el viaje e incrementando la vulnerabilidad de quienes viajaban a bordo. La televisión estatal agregó que la situación de desabastecimiento pudo haber acelerado el deterioro de la salud física de los migrantes y provocado los fallecimientos.

Las autoridades marítimas griegas subrayaron que los supervivientes fueron hallados en estado de gravedad extrema debido a la prolongada exposición sin alimento ni agua y a la presión psicológica derivada del fallecimiento de sus compañeros. El medio ERT indicó que, después de su declaración inicial, los dos detenidos comparecerán ante el tribunal de Heraclión para responder a los cargos formales derivados de la tragedia.

El drama ocurrido en aguas cercanas a Creta se suma a una serie de incidentes vinculados a la migración en la región del Mediterráneo, donde las rutas migratorias desde el norte de África hasta Europa central continúan suponiendo riesgos elevados para quienes emprenden el viaje. Según las fuentes consultadas por ERT, varios incidentes similares en el pasado han motivado mayores controles por parte de Frontex y otros actores internacionales en la zona.

El relato de los supervivientes, recogido por la guardia costera y reportado por ERT, coincide en señalar que la desesperación y la falta de medios desataron una serie de eventos fatales durante los seis días en el mar. Esta información ha sido incorporada al expediente judicial que deberá aclarar las circunstancias exactas que determinaron la responsabilidad penal de los acusados y el grado de sufrimiento padecido por los migrantes.

Las autoridades continúan analizando los testimonios y las pruebas recolectadas, en tanto se realiza la identificación formal de las víctimas fallecidas. Los registros preliminares difundidos por ERT sugieren que la mayoría de los migrantes a bordo provenía de países del norte de África, aunque los detalles completos sobre las nacionalidades aún permanecen bajo investigación oficial.

La misión europea Frontex ratificó la dificultad de las operaciones de búsqueda y rescate en esa área del Mediterráneo, especialmente bajo condiciones meteorológicas adversas. La organización reiteró su compromiso con las tareas de salvamento humanitario, al tiempo que coordina acciones con las autoridades locales y centrales de la Unión Europea para prevenir la repetición de tragedias similares.

Mientras avanza el proceso judicial contra los dos ciudadanos sudaneses detenidos, el caso se ha convertido en un nuevo registro trágico del impacto de la migración irregular en la región. Las instituciones griegas y europeas revisan la información proporcionada por las fuentes marítimas y judiciales para esclarecer los hechos y establecer las Eventuales responsabilidades conforme al marco legal vigente.