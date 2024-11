Álvaro de Luna desconocía que Laura Escanes dará las Campanadas en TV3

Su ruptura sentimental fue de lo más sonada y las polémicas no tardaron en llegar cuando Álvaro de Luna sacó a la luz uno de sus temas musicales, hablando de desamor y de lo que podría haber vivido con Laura Escanes... algo que ella se tomó a mal y explotó por redes sociales.

Ahora, meses después, parece que las aguas están más tranquilas y las polémicas entre ellos han desaparecido. Ya no hay indirectas ni reproches ni malas palabras.

Este viernes, Álvaro de Luna atendió a la prensa en LOS40 Music Awards Santander 2024 y al mencionarle que su expareja va a dar las Campanadas de TV3 este año, el artista se quedaba en blanco y confesaba que "no tenía ni idea".

Además, dejó claro de una vez por todas que "no hay mal rollo" entre ellos, al menos "por mi parte no hay ningún tipo de mal rollo" y aseguraba que "si nos vemos, yo ya lo he dicho más veces que yo no tenía ningún tipo de problema en saludarnos, me parece que es lo normal, ¿no?".

A pesar de que su relación no acabó bien, Álvaro parece que se queda "con las cosas buenas" porque "siempre hay que quedarse con lo bueno de los momentos, ¿no?".

El artista también habló de sus proyectos profesionales, informando de que "el día 10 de mayo estaremos en el Wizink Center y con muchas ganas, mucha emoción, porque sabemos que va a ser un día muy importante. Hemos preparado un show único para ese día?".