Álvaro Muñoz Escassi, impasible a la irónica reacción de Hiba Abouk a su romance con Sheila Casas

Tras protagonizar infinidad de titulares el pasado verano por su polémica ruptura con María José Suárez -después de que la modelo descubriese que le había sido infiel con una mujer transexual-, y por su idilio con Hiba Abouk tras coincidir en los fogones de 'Masterchef Celebrity' -y que nunca llegaron a confirmar- Álvaro Muñoz Escassi está de nuevo en el ojo del huracán mediático por su vida amorosa.

El jinete ha sido sorprendido en actitud cariñosa y cómplice por las calles de Madrid con la hermana de Mario Casas, Sheila Casas, compañera suya en 'TardeAR' y con la que su amistad habría dado paso a algo más en las pausas del programa de Mediaset.

Sin embargo, y aunque las imágenes de la incipiente pareja que publica la revista 'Lecturas' no dejan lugar a dudas, Escassi prefiere ser prudente y este jueves, en su reaparición pública, ha asegurado que la influencer y él son tan solo "muy amigos". "No hay nada más. Nos conocemos de hace un mes como quien dice y me encanta estar con ella. Somos muy amigos y nos lo pasamos muy bien juntos" ha respondido cuando Ana Rosa Quintana le ha preguntado por su romance con Sheila.

HIBA ABOUK TIRA DE IRONÍA ANTE LA NUEVA ILUSIÓN DE ÁLVARO

No ha sido el único en pronunciarse sobre las novedades de su vida sentimental; también lo ha hecho Hiba Abouk, con la que este verano compartió vacaciones en Tarifa, un viaje a Túnez y una romántica comida en un restaurante italiano de Madrid que apuntaban a que podían convertirse en una de las parejas del momento.

No fue así, y ahora la actriz ha revelado qué le parece que Álvaro esté ilusionado con Sheila: "No hay ningún problema. A mí no me sorprende nada en este mundo con la que está cayendo" ha sentenciado, deseándoles "que les vaya bien" porque "Escassi es un tío al que quiero un montón y Sheila es divina".

ESCASSI, INDIFERENTE A LA REACCIÓN DE HIBA

Unas declaraciones a las que el jinete ha reaccionado con absoluta indiferencia a su llegada a casa tras dar la cara en 'TardeAR', dejando en el aire qué le parece que Hiba haya dado la 'bendición' a su historia de amor con la hermana de Mario Casas.

Sí se ha mostrado más expresivo cuando le hemos preguntado por Sheila, reconociendo que todo está "perfecto" con la influencer, con la que cada vez pasa más tiempo y con la que ha confesado que se lo pasa genial.