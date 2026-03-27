Guatemala

El gobierno y la cooperativa inauguran centro de acopio de maíz en Las Cruces, Petén con una inversión de 5 millones de quetzales

La nueva instalación cuenta con respaldo estatal y de organismos internacionales, promueve mejores condiciones para los productores y contribuye al desarrollo económico de la región al ofrecer infraestructura moderna y fomentar la transparencia en su operación

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Gobierno inaugura centro de acopio de maíz, en Las Cruces, Péten
Presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo junto a la ministra de Agricultura, María Fernanda Rivera, inauguran centro de acopio de maíz (fotografías: MAGA Guatemala)

En Las Cruces, Petén, la cooperativa de productores agrícolas inauguró un nuevo centro de acopio de maíz con la presencia de figuras clave del ámbito gubernamental, incluida la ministra de Agricultura María Fernanda Rivera y el presidente de la República, Bernardo Arévalo.

El propósito central de esta instalación es fortalecer la cadena de valor del maíz en la región, mejorar la calidad del grano, reducir pérdidas poscosecha y abrir nuevas oportunidades comerciales para los agricultores locales, según detalló Rivera durante el acto, citada por el medio oficial del acto.

La inversión para levantar este centro superó los 5,7 millones de quetzales, una cifra clave subrayada por la ministra Rivera el día del evento, quien explicó a los asistentes que el centro ya está operativo y recibiendo cosechas.

El presidente Arévalo indicó que el primer quintal de maíz ingresó al centro el 12 de febrero, asegurando que desde esa fecha la infraestructura cumple con su objetivo de proteger el producto agrícola. Además, Arévalo afirmó que esta instalación beneficiará directamente a numerosas familias y de manera indirecta a muchas más en Las Cruces y municipios colindantes, lo que incrementa el impacto en la economía local.

El nuevo centro de acopio y el fortalecimiento del sector agrícola local

La ceremonia de inauguración, en palabras del ingeniero Juan Robles, dirigente de la cooperativa, agrupó a representantes de organismos estatales, cooperativistas y asociaciones del sector de granos básicos de la región de Petén, así como a miembros de instituciones como el Instituto Nacional de Bosques, el Instituto Nacional de Cooperativas y la FAO.

Robles aclaró que este proyecto resulta de la colaboración entre organizaciones de base, entidades estatales y organismos internacionales, y terminó destacando la visión de futuro de la cooperativa.

Al referirse a la inauguración, la ministra Rivera dijo que este centro es “más que una infraestructura”, ya que constituye una herramienta para acceder a mejores mercados, aumentar capacidades y mejorar la calidad de vida de los productores y sus familias. Rivera señaló especialmente el papel del Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria (FONAGRO), cuyo apoyo técnico fue determinante para asegurar la sostenibilidad del proyecto, que contempla la incorporación de nuevas tecnologías como equipos de limpieza para el grano en etapas siguientes.

Gobierno inaugura centro de acopio de maíz, en Las Cruces, Péten

Rivera enfatizó: “El desarrollo rural no se logra de manera aislada, se construye fortaleciendo a quienes están en el territorio: las cooperativas, las asociaciones y las organizaciones de productores”.

Transparencia, innovación tecnológica y compromiso estatal

El presidente Bernardo Arévalo sostuvo que la inversión realizada en Las Cruces fue resultado de la gestión y exigencia de los propios productores ante el gobierno. Arévalo afirmó: “Casi cinco punto ocho millones de quetzales se invirtieron aquí en Las Cruces, en infraestructura que como vemos ya está funcionando allá atrás, ya están los sacos colgados”.

El mandatario relacionó el proyecto con una estrategia nacional más amplia de respaldo al sector rural, y mencionó que además de FONAGRO, su administración anunció el Fondo de Innovación Tecnológica, con 350 millones de quetzales para el acceso a tecnología agrícola de cooperativas, asociaciones y pymes en todo el país. Adicionalmente, indicó que el centro de acopio de Las Cruces tuvo seis visitas de verificación previa orientadas a asegurar la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos, insistiendo en un modelo de gobernanza participativo sin corrupción.

Gobierno inaugura centro de acopio de maíz, en Las Cruces, Péten
En Las Cruces, Petén, la cooperativa de productores agrícolas inauguró un nuevo centro de acopio de maíz con la presencia de figuras clave del ámbito gubernamental, incluida la ministra de Agricultura María Fernanda Rivera y el presidente de la República, Bernardo Arévalo.

La experiencia de Las Cruces como referencia regional

Durante la ceremonia, Robles recordó las dificultades de la agricultura en Las Cruces en la década de 1980, cuando las condiciones eran más precarias. Comparó la situación de entonces con el presente, subrayando que la llegada de infraestructura y tecnología es consecuencia del esfuerzo colectivo y la constancia de la comunidad agrícola.

El presidente Arévalo señaló que el centro de acopio de Las Cruces ya se proyecta como un ejemplo para otras cooperativas y regiones del país, como Huehuetenango, Chiquimula y San Marcos, e insistió en que los recursos estatales deben orientarse hacia proyectos que beneficien directamente a quienes trabajan la tierra.

Arévalo reafirmó: “Lo que buscamos hacer en todo el país está pasando aquí en Las Cruces y lo queremos replicar en todos los rincones del país donde hay personas honradas e íntegras trabajando con esfuerzo y con fe”.

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