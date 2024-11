Isabel Gemio sale en defensa de los Reyes tras su visita a Paiporta: "Estuvieron mejor que nunca"

Isabel Gemio ha recibido un homenaje por su trayectoria profesional en el mundo de la comunicación, y por su labor al frente de la Fundación solidaria que lleva su nombre y que está dedicada a la investigación de Distrofias Musculares -que padece su hijo mayor, Gustavo- y otras Enfermedades Raras, en el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla.

Un acto muy especial en el que la presentadora ha hablado muy emocionada sobre la delicada situación que atraviesa Valencia tras la DANA que ha arrasado con pueblos enteros y ha provocado más de 200 fallecidos: "Yo no lo puedo ver, yo he llorado, no puedo ver y escuchar esas historias, me siento importante, me gustaría estar allí, pero estoy estos días con muchas cosas personales y la verdad es que me gustaría estar allí, echando una mano y estando con la gente en la calle" ha confesado, expresando sus deseos de viajar a las localidades más afectadas para mostrar su apoyo incondicional a las víctimas.

Algo que también quieren hacer los Reyes Felipe y Letizia tras su tensa visita a Paiporta el pasado domingo, cuando tras ser duramente increpados, pusieron en riesgo su propia seguridad para acercarse a los vecinos, abrazarles, mostrarles su empatía y transmitirles que están a su lado en estos duros momentos. Una actitud que Isabel ha aplaudido, asegurando que aunque el papel de los monarcas "no era fácil, estuvieron mejor que nunca". "Ahí es donde se ve realmente de qué pasta es cada uno".

"Evidentemente lo pasaron mal, cualquiera en su lugar... pero esa es la realidad, eso es lo que pasa con la gente cuando se siente desesperada" añade, expresando que aunque la visita fuera "inoportuna porque el Estado tendría que haber reaccionado antes" a la catástrofe, los Reyes "lo han hecho muy bien". "Creo que han estado humanos, que eso es lo que queremos al final" reconoce.

Respecto a su trabajo al frente de la Fundación Isabel Gemio, la periodista confiesa que "no es fácil". "Se necesita humanidad para entender que hay colectivos, como es el colectivo de las enfermedades minoritarias, que tienen pocas ayudas, insuficientes. La ciencia en España es una asignatura pendiente, que todos vamos a necesitar de la ciencia tarde o temprano, que toda la investigación es un bien común que revierte en el ciudadano..." reivindica, pidiendo ayudas públicas para entidades como la que ella capitanea.