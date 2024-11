El Milán homenajea a Sergio Rodríguez y le da la bienvenida al Salón de la Fama

Redacción deportes, 7 nov (EFE).- Sergio Rodríguez, exjugador español de baloncesto retirado el pasado verano, recibió un homenaje por parte del EA7 Emporio Armani Milán, donde estuvo entre 2019 y el 2022, durante el encuentro que está midiendo en la séptima jornada de la Euroliga al conjunto italiano contra otro de sus exequipos, el Real Madrid.

Finalizado el primer tiempo, las luces del Unipol Forum de la ciudad italiana se apagaron y por el videomarcador se ofreció un vídeo con las mejores jugadas del base. Fue el paso previo a la salida del 'Chacho' al centro de la cancha acompañado por su familia; con dos de sus hijas vistiendo la elástica del conjunto local con el número 13 y el apellido de su padre y su mujer y sus otros dos hijos luciendo camisetas con un fotomontaje en el que podía vérsele defendiendo los colores de los dos clubes que se enfrentaban en el duelo.

Acto seguido, tomó la palabra en italiano: "Mil gracias. Es difícil sentirse en casa cuando estás lejos pero me habéis hecho sentirme como en casa desde el primer día. Uno de vosotros. He sentido una conexión especial cuando he jugado aquí. Me he divertido muchísimo representando al Olimpia y jugando aquí, en el Forum. Agradezco de corazón el afecto que me habéis dado y seguís dándome", dijo el canario.

Ese reconocimiento lo devolvió la grada con aplausos y pancartas, como una en la que podía leerse 'Chacho forever'. Finalizada su intervención recibió la camiseta con el dorsal que lució durante su estancia en la entidad, signo de su entrada en el Salón de la Fama de la misma como el miembro número cuarenta y cuatro. EFE