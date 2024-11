Hansi Flick: "Disfruto con el equipo y con estos resultados"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado tras ganar al Estrella Roja (2-5) en Belgrado, en la cuarta jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones, que "disfruta" viendo a su equipo lograr tan buenos resultados y, por otro lado, ha reconocido que no sabía que Robert Lewandowski estaba a un gol de los 100 en la 'Champions' al cambiarle y que Pau Cubarsí, sustituido por un corte en la cara que la ha costado 10 puntos de sutura, está bien y que "sonríe".

"El rendimiento ha estado muy bien, estoy muy contento. Disfruto con el equipo, con los resultados, con las goleadas... Es muy bueno poderlo ver. Ponemos toda la atención en cada partido y trabajarlo a conciencia y aplicar lo trabajado", aseguró en rueda de prensa.

Para Flick, su Barça está "muy bien" y "fabuloso", jugando un gran fútbol. "Tenemos que competir contra cada equipo, contra los mejores. Debemos tener un buen rendimiento para ganar y lo hemos tenido", aseguró sobre el desarrollo del partido en Belgrado, en un 'Pequeño Maracaná' que su equipo desactivó.

"Hemos tenido una buena posesión y hemos combinado muy bien algunas jugadas y estoy muy contento. Era algo muy importante hacer hoy. Cuando el rival tenía el balón no fue fácil. Pero el objetivo era jugar mejor que el rival y lo logramos", argumentó.

En cuanto a sustituir a Robert Lewandowski cuando podía lograr un 'hat-trick' y además llegar a los 100 goles en la 'Champions', recnoció que no sabía ese dato. "Si lo hubiera sabido antes... Eso es culpa mía. Hoy ha estado muy bien pero tenemos que pensar en otros partidos porque es muy importante para nosotros. No me importa donde marque el gol 100 Lewandowski. El próximo partido es el de San Sebastián y necesitamos a los jugadores, por eso he decidido cambiar a Robert", aseguró.

En cuanto a Pau Cubarsí, aseguró que sonreía en el vestuario pese al percance, tras sufrir una patada y un corte en la cara. "Tiene un corte en la cara, nada más. Ha recibido asistencia, le han tenido que poner puntos pero parece que todo está ya resuelto", reconoció.

"Es un buen ejemplo para todo el equipo. Todos los jugadores están implicados en cualquier parte del campo, en cualquier tarea. Jules es un auténtico profesional, entiende todo lo que le comentamos en cada entrenamiento y valoro mucho su actitud y trabajo. Estoy muy contento de ver que también da asistencias en ataque", comentó sobre Jules Koundé, autor de tres asistencias ante el Estrella Roja.