El Turronero mueve ficha para ayudar a los afectados por la DANA tras suspender su fiesta navideña por motivos de salud

Hace unos días se confirmaba la noticia; José Luis López 'El Turronero' ha decidido suspender su multitudaria fiesta benéfica de Navidad -a la que suelen asistir rostros conocidos como Bertín Osborne, Miguel Ángel Silvestre, Jesulín de Ubrique y María José Campanario, María del Monte o Álvaro Muñoz Escassi entre otros- por motivos de salud, ya que recientemente ha sido operado de una hernia y no le ha quedado más remedio que bajar su frenético ritmo de vida.

"Me han intervenido de una hernia que tenía y se ha complicado un poco con un hematoma grande que me ha salido y los médicos me han recomendado que sea prudente, que me tome la vida de otra manera y que baje el estrés" ha explicado ante las cámaras de Europa Press en su reaparición tras su operación.

"Me gusta estar con mis amigos y me gusta trabajar porque claro, no es cuestión solamente de estar con los amigos" ha afirmado confirmando la suspensión de su fiesta, reconociendo que trabaja muchas horas a diario y "los médicos me han dicho que tengo que intentar vivir de otra manera y en ello estoy, a ver si puedo cambiar el modelo de vida".

Una recomendación que va a seguir al pie de la letra aunque no oculta que es complicado, "porque cuando realmente estás inmerso en tantas cosas y haces tantas cosas por ti, por los demás, por tu familia y tal, pues lo recibes con un poco de tristeza, pero esta es la vida". "También tengo una edad considerable y me ha tocado ahora vivir esto, pero bueno, intentaré, pues nada, superarlo, estar lo mejor posible y seguiré trabajando, que tampoco es que tenga nada super grave" añade, confiando en que pronto podrá retomar la normalidad.

Como nos ha contado, ha estado en casa cerca de 10 días de reposo absoluto, y aunque ahora ha retomado poco a poco sus compromisos, lo ha hecho "con más prudencia e intentando reducir la jornada de trabajo, no atender tanto el teléfono que eso también te causa mucho estrés...". "Tengo que pisar el freno. Yo he vivido intensamente la vida, llevo desde que nací en la calle. Así, como la gente sabe, en un puesto de turrón en la feria y toda mi vida he estado en la calle intentando luchar, trabajar. Voy a seguir trabajando, evidentemente. Pero bueno, también es hora de pensar un poco más. En la familia y en los amigos y vivir la vida de otra manera, que también hay otra vida, que hay también otra vida" confiesa.

Sin embargo, sus problemas de salud no han impedido que se vuelque con los afectados por la DANA en Valencia, y como confiesa va a hacer una "gran aportación a través de mi fundación". "Me han aconsejado que lo haga dentro de unos días para que sea lo más efectiva posible porque ahora mismo está todo el mundo volcado y están recibiendo tantas cosas que es mejor que te situén en lo que es más preciso, pero evidentemente nos solidarizamos con todo ese desastre que ha habido ahí en la Comunidad, donde tengo muchísimos amigos y están viviendo con mucha tristeza y mucha agustia todo lo que han vivido, y yo estoy entregado" apunta, dejando claro que "ahora mismono pensamos ni en fiestas ni en celebraciones ni nada, ahora mismo estamos todos pensando en ponernos en la situación de las personas que han perdido a sus seres queridos".