Bruno Gómez-Acebo, orgulloso del Rey Felipe VI tras su actitud con los vecinos de Paiporta

Continúan las reacciones a la visita de los Reyes Felipe y Letizia a Paiporta, considerada 'zona cero' de la DANA que el pasado 29 de octubre arrasó completamente numerosos municipios de las provincias de Valencia y Albacete. Los vecinos de la localidad, indignada por la falta de ayuda en estos durísimos momentos en los que lo han perdido todo, increpaban a sus Majestades, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, lanzándoles una lluvia de objetos y barro al grito de "sinvergüenzas", "nos habéis dejado solos", o "venís para haceros la foto".

En lugar de abandonar el lugar a toda velocidad por su propia seguridad como sí hicieron los mandatarios políticos, los Reyes desoyeron el consejo de sus escoltas y se quedaron en Paiporta, acercándose a los vecinos para hablar con ellos, escuchar sus testimonios de primera mano y abrazarles, cubiertos de barro, para demostrar que están a su lado y comprenden su dolor y su indignación.

Una actitud que Bruno Gómez-Acebo, primo de Felipe VI, no ha dudado en aplaudir públicamente tras asistir este martes en el Santiago Bernabéu al partido de Champions League que enfrentó al Real Madrid contra el Milán. Reconociendo que "no he estado muy encima" de lo que se ha comentado sobre la visita de los monarcas a Valencia, el hijo de la infanta Pilar "entiende que la gente esté dolida y reaccione", y se ha mostrado "orgulloso" de la cercanía y empatía que mostró el Rey -con el que ha asegurado que no ha hablado sobre este tema- con los afectados.

"Es horrible, la verdad que sí, estoy viviendo fuera pero lo hemos seguido muy de cerca. Horrible, espantoso, desde aquí todo el cariño a la gente de Valencia" ha añadido, destacando que aunque "no hay consuelo" en estos momentos, "somos fuertes y hay que tirar para adelante". "Todo el mundo se ha volcado, la verdad que un ejemplo, un orgullo de país, sí, y estoy muy orgulloso del Rey" ha concluido.