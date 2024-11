Manifestantes salen a las calles de Israel en protesta por la destitución del ministro de Defensa

Decenas de miles de manifestantes han salido a las calles de algunas de las principales ciudades israelíes, incluida Tel Aviv y Jerusalén, como señal de protesta por la destitución del ministro de Defensa, Yoav Gallant, en un momento en que Israel hace frente a una guerra en la Franja de Gaza contra Hamás, y también en la frontera norte con el partido-milicia chií libanés Hezbolá.

Aunque las principales manifestaciones están teniendo lugar en Jerusalén y Tel Aviv, donde los asistentes han llegado a prender pequeñas hogueras en las carreteras, también se han registrado movilizaciones en Haifa, Netanya o Beerseba, así como en Nahariya, ubicada en el norte del país y donde las autoridades piden evitar aglomeraciones ante la amenaza de misiles de Hezbolá.

La situación es especialmente tensa en Jerusalén, donde miles de manifestantes se han congregado de manera espontánea en las inmediaciones de la vivienda particular de Netanyahu. Allí se han registrado enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad, según informaciones del diario 'The Times of Israel'.

Netanyahu ha anunciado este martes la decisión de destituir a Gallant --quien será reemplazado por el hasta ahora ministro de Exteriores, Israel Katz-- aludiendo a una serie de desencuentros sobre Gaza que se han acentuado en los últimos tiempos y que han provocado que la situación sea insostenible en un contexto marcado por los frentes de guerra abiertos en el norte y el suroeste.