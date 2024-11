José Antonio, padre de Íñigo Errejón, reacciona a su citación en los Juzgados tras la denuncia de Elisa Mouliaá

El juez Adolfo Carretero, encargado de instruir la denuncia por agresión sexual de Elisa Mouliaá contra Íñigo Errejón, ha citado el próximo jueves a las 9.00 horas en el Juzgado de Instrucción número 47 a la actriz para que ratifique sus acusaciones contra el expolítico por un episodio ocurrido en 2021.

El exportavoz de 'Sumar' en el Congreso de los Diputados, por su parte, deberá comparecer en los Juzgados el próximo 12 de noviembre en calidad de investigado, y de probarse el delito de agresión sexual denunciado por la artista, podría enfrentarse a una pena de 1 a 5 años de prisión.

Citación judiciales que hemos conocido este martes y sobre la que el padre de Íñigo, José Antonio Errejón, ha evitado hacer ninguna declaración ante los micrófonos de Europa Press.

Mientras el expolítico permanece 'desaparecido' y no se le ha visto desde que abandonó su domicilio a toda velocidad el pasado viernes 25 de octubre, un día después de presentar su dimisión y anunciar su retirada de la política a raíz de las acusaciones de agresión y acoso sexual surgidas en su contra no solo por parte de Elisa Mouliaá sino también de varias mujeres cuyas identidades no han salido a la luz por el momento, su padre continúa con su rutina.

Tras mostrar su apoyo incondicional a su hijo y defender su inocencia cuando estalló el escándalo, José Antonio ha optado por guardar silencio absoluto, y aunque su rostro refleja preocupación y tristeza prefiere no pronunciarse sobre la citación judicial de Íñigo en calidad de investigado tras la denuncia de la actriz, dejando en el aire cómo se encuentra el expolítico ante el complicado horizonte judicial que le espera y cuándo reaparecerá públicamente.