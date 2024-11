Hansi Flick: "Tenemos presión, pero queremos ganar y tener más"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha comentado este martes antes de visitar el miércoles al Estrella Roja en Belgrado en la cuarta jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones que tienen presión tras ganar al Bayern de Múnich, Real Madrid y Espanyol pero tiene claro que quieren seguir ganando y acumulando más presión, aunque todavía ve muy lejos el hablar de aspiraciones al título en esta nueva 'Champions'.

"No me importan las estadísticas pero nuestra idea es jugar al fútbol y tener equipos muy bien conectadas las líneas. El equipo al completo está en un muy buen momento y espero que contra el Estrella Roja también puedan hacerlo lo mejor posible. Tenemos presión pero queremos más presión y queremos ganar", aseguró en rueda de prensa.

Flick añadió que quieren atacar con el balón y presionar al máximo al rival. "En esta nueva 'Champions' es muy importante ganar. Sabemos que mañana será un partido difícil, el Estrella Roja es un muy buen equipo y son muy buenos en ataque, tendremos que llevar cuidado pero nuestro objetivo es ganar, evidentemente", reiteró.

Un cuidado que debieron tener sus jugadores en la segunda parte del derbi contra el Espanyol, con victoria 3-1 pese a un exceso de relajación tras verse 3-0 arriba en media hora. "El derbi ha terminado. En los últimos meses hemos tenido buen rendimiento, también contra el Espanyol. Yo también he jugado al fútbol y sé lo que pasa cuando tienes un 3-0 y todo parece muy fácil", se sinceró.

"Tenemos que aceptar la situación como es, pero ahora se trata de la 'Champions' y todos sabemos lo importante que es ganar. Y nuestro objetivo es ganar. Queremos acabar la Fase Liga entre los 8 mejores y acceder a los octavos de final. Estamos muy centrados en todo lo que tenemos que hacer y en lo que hemos hecho mal para mejorar. Estoy seguro que mañana jugaremos un buen partido, diferente a la segunda parte del derbi", reiteró.

De nuevo aseguró que no mira al pasado y a lo que hicieron otros Barça antaño. Quiere centrarse en el presente, en ganar y en no ir, tampoco, más allá "No me importa el pasado del club, me importa el ahora. Y el equipo está en una gran forma. No me gusta compararme con el pasado, me gusta y me centro en el ahora y en jugar bien y en tener éxito en la 'Champions'. Mañana es un buen día para hacerlo y para ganar; este es el objetivo", aclaró.

No obstante, sobre qué opina de que sus jugadores le señalen como al artífice del cambio en positivo, reconoció que en este Barça "ya había mucha calidad". "Queríamos defender y apostar por pequeños cambios en el equipo, a los jugadores les ha gustado y están trabajando en ello. Cuando empezamos a implantar esta técnica, en la gira, los resultados nos ayudaron. A los jugadores les gusta este estilo de juego y están contentos, pero todavía hay mucha posible mejora", manifestó.

"Hay que trabajar duro hasta poder llegar a soñar, hay muchos equipos que juegan con lo mismo; en ganar la 'Champions'. De momento vamos a centrarnos en trabajar duro y a ver qué pasa. Nos gustaría ganar, claro, y de hecho nos gustaría ganar todos los partidos. Tenemos que trabajar y es lo que vamos a hacer mañana", comentó en este sentido.

No sabe además cuántos puntos van a necesitar para estar en ese 'Top 8'. "Los puntos necesarios para pasar fluctúan mucho, es importante centrarnos en ganar partidos. Tras ganar al Bayern, la situación cambió mucho y ahora no me centro en la clasificación. Lo importante es como terminamos, no como empezamos. Podríamos decir que nuestro objetivo es estar entre los 8 mejores clasificados", manifestó.

Y da importancia a su 'staff' como coartífices de ese cambio. "Tengo un equipo fantástico y como he dicho antes, con el 'staff' nos conocemos bien y es una de las razones por las que estamos trabajando bien. Los analistas también están haciendo un gran trabajo. Pero puedo decir que los jugadores están jugando muy bien y cada entrenamiento es espectacular", celebró.

"Apreciamos mucho su trabajo y su calidad, y cuando queremos algo de ellos lo hacen, es increíble. Es un gran sentimiento, y también con los jóvenes. Para mí es muy importante estar bien conectados en el campo y también fuera del campo. Estamos en un buen momento", añadió el técnico alemán del FC Barcelona.