Blinken culpa a Hamás de rechazar una nueva propuesta de alto el fuego y pide a Israel que permita más ayuda

El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha culpado este lunes al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) de rechazar una nueva propuesta de alto el fuego para la Franja de Gaza, mientras que ha vuelto a pedir a Israel que permita la entrada de más ayuda humanitaria al enclave palestino.

Blinken, en una llamada realizada en la víspera a su homólogo egipcio, Badr Abdelati, ha "señalado que Hamás ha rechazado una vez más liberar incluso a un número limitado de rehenes para garantizar un alto el fuego y la ayuda a la población gazatí". El jefe de la diplomacia estadounidense ha destacado "la importancia de poner fin a la guerra en Gaza, asegurar la liberación de rehenes y aumentar la entrega de ayuda", según reza un comunicado de su portavoz, Matthew Miller.

También ha abordado el establecimiento de "un camino para el período posterior al conflicto que proporcione gobernanza, seguridad y reconstrucción". En cuanto a Líbano, han analizado "los esfuerzos para promover una resolución diplomática que permita a los civiles de ambos lados de la Línea Azul regresar a sus hogares con seguridad y protección". Asimismo, ha subrayado la "necesidad de que los líderes libaneses aborden rápidamente la vacante presidencial".

La semana pasada, un alto cargo de Hamás, el portavoz Sami abú Zuhri, explicó que la propuesta, trasladada al grupo por Egipto y Qatar, "no aborda" las principales peticiones presentadas por el grupo islamista, que incluyen un alto el fuego permanente y una retirada de las tropas israelíes, entre otros asuntos.

Hamás ya aseguró que sus demandas "son claras" pero consideró que ni Israel ni Estados Unidos están dispuestos a acordar un alto el fuego, después de que Egipto anunciara la puesta en marcha de una iniciativa para alcanzar una tregua de dos días de duración en el enclave palestino.

LLAMADA A GALLANT PARA PEDIR QUE GARANTICEN LA AYUDA

Por otro lado, Blinken ha mantenido durante la jornada de este lunes una llamada telefónica con el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, con quien ha hablado de "las terribles condiciones humanitarias en Gaza". Mientras que ha repasado las medidas que las autoridades israelíes "han adoptado hasta la fecha", ha instado a que se tomen "más medidas" para aumentar "sustancialmente" la ayuda, incluidos alimentos, medicamentos y otros suministros esenciales.

Además, ha enfatizado la importancia de poner fin a la guerra y "trazar un camino a seguir en el período posterior al conflicto que permita a la población palestina en Gaza reconstruir sus vidas y hacer avanzar la gobernanza, la seguridad y la reconstrucción". Con todo, ha tratado los contactos diplomáticos de cara a la situación en Líbano y ha reafirmado el "férreo compromiso" estadounidense con la seguridad de Israel y contra las amenazas de las milicias proiraníes.

Horas antes, Miller reconoció en una rueda de prensa que el Gobierno israelí no ha tomado medidas suficientes para mejorar las condiciones humanitarias en Gaza, ya que se acerca el plazo de 30 días que Washington dio para que cumplan los requisitos para no violar las leyes estadounidenses, sugiriendo que el envío de armamento podría estar en riesgo.

"Hasta el día de hoy, la situación no ha cambiado significativamente. Hemos visto un aumento en algunas medidas. Hemos visto un aumento en el número de cruces que están abiertos. Pero si solo miramos a las recomendaciones estipuladas en la carta, no se han cumplido en este momento. (...) Los resultados hoy no son lo suficientemente buenos", ha expresado, remarcando que "han fracasado".

Israel lanzó una cruenta ofensiva contra la Franja de Gaza en respuesta a los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por Hamás y otros grupos palestinos, que se saldaron con unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados. Desde entonces, las autoridades gazatíes han registrado la muerte de más de 43.300 palestinos, a los que se suman más de 750 en Cisjordania y Jerusalén Este en acciones de las fuerzas de seguridad y ataques por parte de colonos israelíes.