Trump y Harris muestran su “amor” por Pensilvania a un día las elecciones

(Bloomberg) -- Donald Trump y Kamala Harris pasan su último día de campaña en una seguidilla de actos, intentando despertar el entusiasmo entre sus partidarios de cara a lo que se perfila como una de las elecciones presidenciales más reñidas de la historia moderna.

La candidata demócrata comenzó el día en Scranton, Pensilvania, la ciudad natal del presidente Joe Biden, a quien reemplazó apresuradamente al frente de la candidatura de su partido hace poco más de tres meses, y a lo largo del día recorrerá el estado crucial.

Sus colaboradores han señalado que Harris dedicará el tiempo a centrarse en un caso positivo para su presidencia en lugar de atacar a Trump, una señal de que los demócratas probablemente creen que la plataforma política de la vicepresidenta, en particular sobre la economía, es la forma más eficaz de impulsar a los votantes que siguen indecisos. Una serie de encuestas publicadas el domingo mostraron que la economía sigue siendo el tema más importante para los electores, en una carrera empatada tanto a nivel nacional como en los llamados estados pendulares.

Por la tarde, Katy Perry encabezará un mitin con Harris en Pittsburgh antes de que la vicepresidenta se dirija a Filadelfia para participar en un acto final que contará con la presencia de Lady Gaga, Oprah Winfrey, Ricky Marton y The Roots. Este acto tendrá lugar frente a las escalinatas del museo de arte de la ciudad, que se hizo famoso en el icónico montaje de entrenamiento de Rocky.

Trump también está centrando gran parte de su jornada en Pensilvania, lo que subraya la importancia de un estado que, según las encuestas, está empatado y entre los que más probabilidades tienen de determinar el resultado final de las elecciones. El expresidente celebró un acto a primera hora de la mañana en Raleigh, Carolina del Norte, antes de dirigirse a Pensilvania para participar en actos en Pittsburgh y Reading.

Concluirá la noche en Grand Rapids, Michigan, una elección sentimental, ya que fue el lugar de su último mitin en cada una de sus dos campañas presidenciales anteriores.

A un día de que termine la campaña, les contamos todo lo que está ocurriendo:

“Depende de nosotros si perdemos”

“Odio la expresión, en realidad, pero depende de nosotros si perdemos”, sostuvo Trump a sus partidarios en su primera parada de campaña del día en Raleigh, instándolos a acudir a las urnas.

El expresidente volvió a sugerir que se dispone a lograr una victoria, aun cuando las encuestas muestran que la carrera está demasiado reñida para dar un ganador, y sugirió, sin pruebas, que sus oponentes podrían conspirar para alterar el resultado.

“Si logramos que todo el mundo salga a votar, no habrá nada que puedan hacer, y si no lo hacemos, tendrán que conseguir a todas las personas que alguna vez firmaron algo”, sostuvo Trump.

Trump estuvo acompañado en el mitin por la gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, y el senador estadounidense por Florida Marco Rubio.

Carolina del Norte es un estado que Trump ganó en sus dos campañas anteriores a la Casa Blanca, aunque por un estrecho margen frente al presidente Joe Biden en 2020, lo que lo convierte en un objetivo prioritario para los demócratas. Una encuesta del New York Times/Siena publicada el domingo daba a Harris une leve ventaja sobre Trump en el estado, con una ventaja del 48% contra el 46% entre los posibles votantes.

“Carolina del Norte es confiable para mí, quiero decir que nunca he perdido y no creo que vayamos a empezar ahora”, aseguró Trump.

Ajustes de seguridad

El Servicio Secreto de Estados Unidos anunció que reforzaría la seguridad alrededor de la Casa Blanca, la residencia de Harris en el Observatorio Naval y el Centro de Convenciones del Condado de Palm Beach, donde Trump está organizando su fiesta de la noche de las elecciones.

Las medidas incluyen vallas y “otras medidas físicas de seguridad pública”, informó la agencia en un comunicado.

“Estas mejoras no responden a ningún problema específico, sino que son parte de amplios preparativos de seguridad pública para las elecciones del martes”, agregó.

Traducción editada por Paulina Munita.

Nota Original: Trump, Harris Show Pennsylvania Love in Final 2024 Election Push

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Bloomberg en Español en YouTube Síganos en X en @BBGenEspanol Conozca nuestro canal de WhatsApp Y también TikTok @bloombergenespanol

--Con la colaboración de Stephanie Lai.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2024 Bloomberg L.P.