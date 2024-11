The New York Times gana un 19,6% más en el tercer trimestre

The New York Times Company, empresa editora del diario del mismo nombre y del medio digital especializado en deportes 'The Athletic', se anotó un beneficio neto de 64 millones de dólares (59 millones de euros) en el tercer trimestre de 2024, lo que supone una subida del 19,6% respecto del mismo periodo del año pasado.

La facturación del grupo fue de 640 millones de dólares (590 millones de euros), un 7% más, incluyendo un incremento del 8,3% de los ingresos por suscripciones, hasta 453 millones de dólares (418 millones de euros), mientras que la publicidad aumentó un 1,1%, hasta 118 millones de dólares (109 millones de euros).

Entre julio y septiembre, la facturación exclusivamente del grupo 'The New York Times' fue de 596 millones de dólares (550 millones de euros), un 5,7% más, mientras que 'The Athletic' generó 44,7 millones de dólares (41 millones de euros), un 29,8% más.

La empresa cerró el tercer trimestre de 2024 con aproximadamente 11,09 millones de suscriptores a sus productos impresos y digitales, incluidos aproximadamente 10,47 millones de suscriptores sólo digitales, lo que supone un incremento neto de 260.000 abonados digitales, por debajo del incremento de 300.000 suscriptores digitales en el segundo trimestre, mientras que el ingreso medio por usuario digital fue del 9,45 dólares, un 1,8% más.

De este modo, en los nueve primeros meses del ejercicio The New York Times obtuvo un beneficio neto de 170 millones de dólares (157 millones de euros), un 38,8% más que un año antes, mientras que la facturación alcanzó los 1.859 millones de dólares (1.715 millones de euros), un 6,2% más.

En el periodo, los ingresos de la editora por suscripciones sumaron 1.322 millones de dólares (1.220 millones de euros), un 7,8% más, y los derivados de la publicidad alcanzaron un total de 341 millones de dólares (315 millones de euros), en línea con la cifra contabilizada un año antes.

"Superamos los 11 millones de suscriptores totales en el trimestre, de los cuales más de cinco millones ahora están suscritos a un paquete o a múltiples productos", declaró Meredith Kopit Levien, presidenta y consejera delegada de The New York Times Company.

De cara al cuarto trimestre del ejercicio, la editora espera que los ingresos por suscripciones sólo digitales aumentan entre un 14% y un 17% y que los ingresos por suscripciones totales crezcan entre un 7% y un 9%, mientras que los ingresos por publicidad aumentarán un único dígito bajo.