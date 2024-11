Carlos Sainz: "Este año no ha habido ninguna sesión en mojado que hayamos ido realmente rápido"

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) ha señalado que "este año no ha habido ninguna sesión en mojado" durante el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 donde su bólido haya "ido realmente rápido", lamentando así su abandono de este domingo en el Gran Premio de Sao Paulo (Brasil).

En la zona mixta del Autódromo José Carlos Pace, Sainz fue preguntado si eso se trataba de algo inherente al coche o de una incorrecta puesta a punto. "Seguramente una combinación de las dos. El hecho de que este año el coche sea tan benévolo con los neumáticos en lluvia seguramente nos penalice. Por otro lado, creo que seguramente en ese 'tap' se podía haber hecho las cosas mejor para mojado", indicó el piloto madrileño.

"En general, este año no ha habido ninguna sesión en mojado que hayamos ido realmente rápidos, así que es algo que tendremos que analizar. Las tres últimas carreras deberían de ser en seco, así que no es algo que nos deba preocupar", vaticino Sainz tras no haber acabado la carrera larga de este lluvioso día en Interlagos.

"Ha sido un mal día, un mal domingo, desde la 'qualy' hasta la carrera. Saliendo desde el 'pit lane' tampoco es que estuviésemos haciendo mucho progreso, muy difícil adelantar, muy poca visibilidad ahí detrás. Sí, dos errores que no es lo ideal y seguro que lo siento por todo el equipo", apuntó el todavía piloto de Ferrari.

"Al mismo tiempo, hoy realmente en mojado y durante todo el año el coche en mojado ha sido muy difícil de conducir y hay que acabar de entender el porqué, porque sí que nos ha costado un par de carreras", repitió Sainz, para luego de congratularse de que tenga el motor disponible para las siguientes tres carreras del Mundial.

"Eso es positivo y lo hemos hecho por ello. Sabía que obviamente hubiese preferido salir el decimotercero hoy con todo el espray que había, sabiendo que me podía colar en los puntos. Hemos decidido sacrificar salir decimoterceros, por salir desde el 'pit lane', para intentar beneficiarnos de ese motor al final de las últimas tres carreras. Espero que pague; si no, ya veremos", agregó al respecto.

"Yo creo que está claro que en Las Vegas deberíamos de tener opciones, pero luego las últimas dos son más pistas McLaren. Y aquí se ha visto que McLaren en seco es el coche más rápido, así que hay que también ir con ganas, pero siendo realistas", concluyó Sainz con cautela.