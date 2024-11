Sainz: El último intento fue bueno, pero necesitamos más agarre para calificar mejor

Redacción deportes, 1 nov (EFE).- El español Carlos Sainz (Ferrari) que sale quinto este sábado en la prueba esprint del Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), el vigésimo primero del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito de Interlagos que su "último intento, con los neumáticos de compuesto blando, fue bueno", pero que necesitarán "más agarre si" quieren acabar más adelante en la cronometrada principal, que ordenará la parrilla de la carrera dominical.

"Hoy fue realmente exigente, sobre todo por las condiciones de la pista", comentó Sainz, de 30 años -que viene de festejar en México su cuarta victoria en la F1, la segunda del año después de la de Australia-, tras acabar quinto en el 'sprint qualifying' disputado este viernes en el re-asfaltado autódromo Jose Carlos Pace.

"Durante la calificación para el esprint hizo bastante viento y la pista estaba mucho más frío, lo que no nos ayudó para nada. En la segunda ronda me las apañé para dar una muy buena primera vuelta con el neumático medio, por lo que no necesité volver a apretar una segunda vez, por lo que ahorramos ese compuesto para la prueba corta", declaró el talentoso piloto madrileño, que es quinto en el Mundial, con 240 puntos, 122 menos que el líder, el triple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que arranca cuarto este sábado.

"La última vuelta con el (neumático) blando fue buena, pero aún necesitamos más grip (agarre) si queremos calificar más adelante", apunto Sainz con miras a la calificación de este sábado. EFE