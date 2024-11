Rocío Crusset, más enamorada que nunca de Maggio Cipriani

Rocío Crusset está imparable. Recientemente ha sido imagen de la nueva colección UNIQUE by Silbon, que ha protagonizado junto a Fernando Llorente y no puede estar más feliz por seguir cosechando éxitos en el mundo de la moda.

"Ha sido una aventura maravillosa porque hicimos las fotos en Córdoba, que hace mucho que no iba, nos lo pasamos muy bien, vi Córdoba otra vez, que hace mucho que no iba, como he dicho, y muy contenta porque me siento muy identificada con la marca", explicaba la modelo.

Además, desvelaba que trabajar con Fernando "ha sido una maravilla porque es un hombre estupendo", por lo que no podía estar más contenta "de estar aquí en Sevilla trabajando en casa y mañana ya de vuelta a Nueva York" a continuar con sus compromisos profesionales.

Muy enamorada del empresario Maggio Cipriani, la hija de Mariló Montero confesaba que están "estupendamente" porque además de ser pareja "somos muy amigos y los seremos siempre y pues sí".

Eso sí, al preguntarle por una posible boda, la influencer dejaba claro que "no" porque "es algo que nunca he pensado", pero "si llega un día que me tenga que casar, me casaré, pero vamos, que no es algo que tengo en planes".