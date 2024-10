Gino Borsoi: "Quiero enviar mis pensamientos y mi fuerza y ánimos a Valencia"

Redacción deportes, 31 oct (EFE).- El italiano Gino Borsoi, Director Deportivo del equipo Prima Pramac de Jorge Martín, ha comenzado su intervención con un recordatorio hacia las víctimas de las inundaciones de Valencia al "enviar todos mis pensamientos a Valencia y a las víctimas de las inundaciones que están sufriendo muchísimo y les deseo lo mejor".

"Si hay algo que yo pueda hacer, por mi parte, por supuesto que lo haré. Les mandamos todas nuestras fuerzas y los mejores ánimos para ellos", recalcó Borsoi.

Sobre la posibilidad o no de disputarse el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, Gino Borsoi explicó: "honestamente no he tenido la oportunidad de hablar con Dorna sobre la terrible situación que se ha vivido en Valencia, pero seguro que darán con la mejor solución para todos nosotros".

"Aparte de eso, estoy disfrutando muchísimo en este último tramo de la temporada como el año pasado, sin duda es un privilegio para mí estar aquí luchando de nuevo por segunda temporada consecutiva contra un equipo de fábrica y daremos el máximo en las dos carreras que quedan para conseguir los mejores resultados", destacó de su piloto Jorge Martín, Gino Borsoi.

"Es un capítulo muy bueno para nosotros, el año pasado fuimos capaces de conseguir un objetivo increíble y ser el primer equipo independiente en lograr el título de equipos y este año estamos aún así, no hemos conseguido el título como equipos, pero tenemos una buena posibilidad de conseguir el campeonato de pilotos, así que es un privilegio para nosotros y para todo el equipo", reconoce Borsoi.

"Tengo que dar las gracias a Ducati porque si estamos en esta situación es gracias a ellos ya que tanto el año pasado como éste nos han dado todo el apoyo y las herramientas que nos permitían ser competitivos, así que gracias a ellos por estar aquí con ellos", ensalzó el director deportivo de la escudería Prima Pramac. EFE