Denuncian la situación de "abandono" de una familia obligada a vivir con dos niños menores en una furgoneta

El PSPV-PSOE ha denunciado la situación de "abandono y desamparo" de una familia colombiana con dos niños menores de edad que se ha visto obligada a vivir en una furgoneta en plena calle en la ciudad de València y ha censurado que el Ayuntamiento sea "incapaz de atender" esta emergencia "muy grave".

En declaraciones a los medios antes del pleno municipal de este martes, el portavoz socialista en el consistorio, Borja Sanjuán, ha denunciado que esta familia en situación de "extrema vulnerabilidad" no haya sido atendida por los servicios municipales en "plena alerta climatológica" y pese a que "se han puesto en contacto con ellos", algo que ha considerado "inconcebible".

Sanjuán ha subrayado que las formas en las que ha sido contestada esta familia "no son maneras de tratar a personas que duermen en la calle" y ha instado a la alcaldesa, María José Catalá, a "interesarse por ello" para que esta familia "no acabe el día durmiendo en una furgoneta". "La dignidad de una ciudad se mide en cómo responde ante estos casos, no es una cuestión partidista, sino de mera humanidad", ha expresado.

Por su parte, la concejala de Servicios Sociales, Marta Torrado, ha indicado que desde el Ayuntamiento de València "siempre" están dispuestos a atender a "cualquier persona que llega a nuestra ciudad" porque las competencias de los ayuntamientos "hablan de la urgencia", aunque ha especificado que este caso concreto se trata de una familia empadronada en Huesca, con dos niños pequeños "con obligatoriedad de escolarizarlos" y con el padre "con un trabajo" en esta ciudad.

Por ello, ha manifestado "no entender cómo sin decir nada" al Ayuntamiento de Huesca, al Gobierno de Aragón y al de España "decidieron unilateralmente, sin informar a nadie, venir a nuestra ciudad". Pese a ello, ha asegurado que el Ayuntamiento de València, por "razones de urgencia y humanidad", ha atendido a esta familia "los primeros días", pero ha recalcado que en Huesca "les están reclamando porque tienen la obligatoriedad de escolarizar a los dos menores" al estar empadronados allí.

Por lo tanto, ha argumentado Torrado, el Ayuntamiento de València no puede proporcionarles "ninguna ayuda de emergencia", dado que el "primer requisito" para ello es, "lógicamente", que estén empadronados en la ciudad. Además, la edil ha indicado que desde el consistorio mantienen conversaciones con la familia para que regresen a Huesca y, "a partir de allí, se les pueda continuar con esa ayuda", al tiempo que ha instado al Gobierno de España a "asumir sus competencias en materia de protección".

"NO ES LA PRIMERA VEZ"

Los socialistas aseguraron este lunes que habían puesto en conocimiento del Defensor del Menor y el Síndic de Greuges esta situación porque "no es la primera vez que València es noticia por abandonar a familias en la calle". "El abandono del CAI y el recorte de plazas de atención de emergencia por el cierre de recursos está llevando al colapso los servicios sociales de la ciudad", advirtieron, al tiempo que calificaron de "vergonzosa" la gestión del PP.

Por su lado, desde el Ayuntamiento informaron de que se iba a proporcionar a la familia un albergue de urgencia mientras "aclara su situación" con los servicios sociales de Huesca y precisaron que cuando finalice su estancia el 1 de noviembre la competencia del seguimiento es de los servicios sociales de esta ciudad, "que es quien ha tratado el tema durante dos años".

Así, fuentes municipales han explicado que la familia "estaba en recurso acogida de protección internacional en Huesca desde hace dos años, que depende del Ministerio, el marido estaba trabajando, la esposa tenía atención sanitaria allí y los niños estaban escolarizados". Además, han apuntado, "tenían alojamiento en Huesca gestionado por APIP-ACAM, la entidad acreditada por el Ministerio".

Al respecto, han detallado desde el consistorio, los servicios sociales de València se han puesto en contacto con los técnicos de ese recurso para conocer "los antecedentes" y estos les han manifestado que "no tenían conocimiento de que lo hubieran abandonado".