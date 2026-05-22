Kast reúne a su nuevo gabinete y busca "reimpulsar" la agenda en seguridad y economía

Santiago de Chile, 22 may (EFE).- El presidente de Chile, José Antonio Kast, reunió este viernes a su nuevo gabinete con el objetivo de "reimpulsar" la agenda tras el inédito cambio ministerial realizado esta semana y en un momento de desgaste para el Ejecutivo.

La reunión tiene lugar días antes de que Kast comparezca ante el Parlamento el 1 de junio para ofrecer su primer discurso sobre el estado de la nación, conocido como "Cuenta Pública".

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El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, dijo tras la reunión que el objetivo del encuentro es "evaluar lo que se ha hecho en estos 70 días" y "reimpulsar" la agenda en seguridad y economía, las dos grandes banderas de Kast.

"Lo que se espera que suceda a partir de la Cuenta Pública es un segundo impulso para materializar las prioridades que son muy claras para el gobierno y para el Presidente en materia de reconstrucción, en materia de seguridad, en materia de reordenamiento migratorio y, por supuesto, en materia de crecimiento económico", añadió.

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El encuentro, que se celebró en la ciudad costera de Viña del Mar, se produjo luego de que el líder del Partido Republicano chileno realizó el cambio de gabinete más rápido desde el retorno a la democracia y admitió que su Gobierno necesita un cambio de rumbo, a poco más de dos meses de llegar al poder.

La exfiscal Trinidad Steinert fue sustituida en el Ministerio de Seguridad Pública por el hasta ahora titular de Obras Públicas y hombre de confianza de Kast, Martín Arrau; mientras que la actriz y periodista Mara Sedini fue reemplazada como vocera por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, que compaginará ambos cargos.

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Ambas ministras habían sido cuestionadas con dureza por distintos fallos en su gestión tanto desde la oposición de izquierdas como desde la coalición oficialista y su continuidad estaba afectando a la popularidad del mandatario, que llegó al poder con la promesa de crear un 'Gobierno de emergencia' y cuya su aprobación ha caído hasta el 40 %.

Los millonarios recortes ordenados en la Administración Pública bajo el pretexto de la estrechez fiscal, el aumento del precio de los combustibles y la falta de resultados en materia de seguridad explican la caída en los sondeos del Ejecutivo, según expertos.

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Desde la semana pasada, además, la credibilidad del mandatario está en entredicho después de que reconoció que la promesa de campaña de expulsar casi de inmediato a los más de 330.000 migrantes irregulares que viven en Chile era una "hipérbole".

El Ejecutivo, sin embargo, tuvo un respiro el pasado miércoles luego de que la Cámara de Diputados aprobó la gran mayoría de las medidas incluidas en su megarreforma -entre ellas la rebaja del impuesto corporativo o la invariabilidad tributaria para grandes inversiones- y el proyecto estrella del mandatario avanzó al Senado. EFE

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