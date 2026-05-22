La Justicia de Italia rechaza la extradición a Brasil de la exdiputada bolsonarista Carla Zambelli

El Tribunal de Casación italiano ha rechazado este viernes la extradición a Brasil de la exdiputada por el Partido Liberal Carla Zambelli, encarcelada en Italia desde julio de 2025 pero condenada en su país a diez años de cárcel por participar en un ataque informático al Consejo Nacional de Justicia.

Los magistrados del que es el máximo órgano judicial de Italia han revocado la decisión del Tribunal de Apelaciones de Roma, que había aprobado la solicitud de las autoridades brasileñas para que Zambelli fuese trasladada al país sudamericano, donde esperan que cumpla condena.

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Así han respondido, informa la agencia de noticias italiana ANSA, al recurso presentado por la defensa de Zambelli, que posee ciudadanía italiana y lleva casi un año detenida en la prisión de Rebibbia, en el norte de Roma.

Con todo, se espera que los tribunales decidan el próximo mes de junio si aprueban o no la extradición de Zambelli, en relación a una segunda causa por la que fue señalada. La exdiputada fue condenada, en agosto de 2025, a cinco años de prisión por perseguir pistola en mano por las calles de Sao Paulo a un simpatizante del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, durante la campaña electoral de 2022.

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De acuerdo a las informaciones de agencia brasil, Zambelli podría ser puesta en libertad en los próximos días y de hecho, la madre de la exdiputada, Rita Zambelli, ha asegurado en un vídeo difundido en sus redes sociales que ésta "mañana estará libre en Italia".

La Primera Sala del Tribunal Supremo de Brasil condenó por unanimidad a Zambelli y al pirata informático Walter Delgatti en mayo de 2025 por una trama para incluir información falsa en los sistemas oficiales del Consejo Nacional de Justicia con el fin de poner en duda la legitimidad de la judicatura brasileña. La sentencia también incluyó la pérdida de su mandato como diputada, que intentó sin éxito mantener a través de una iniciativa presentada por los aliados del expresidente Jair Bolsonaro en el Congreso.

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