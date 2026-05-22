ONU muestra "mucha preocupación" por los abusos denunciados por activistas de la flotilla en Israel

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha manifestado este viernes su preocupación por el trato "humillante" otorgado a los activistas de la flotilla rumbo a Gaza durante su detención por parte de las autoridades israelíes, por lo que ha reclamado que los responsables de ello rindan cuentas.

"Nos preocupan mucho", ha dicho su portavoz, Stéphane Dujarric, al ser preguntado por los abusos físicos y sexuales denunciados por algunos de los participantes de la misión humanitaria, interceptada a principios de esta semana por Israel en aguas internacionales del mar Mediterráneo.

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El portavoz de Guterres se ha hecho eco del vídeo difundido este miércoles por el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, reprendiendo a activistas detenidos y esposados, que ha generado no poca polémica entre la comunidad internacional y en la Unión Europea, con países como España e Italia pidiendo sanciones contra éste.

"Basta con ver el vídeo publicado por un ministro israelí, que muestra el trato humillante que recibieron las personas detenidas de la flotilla. Es necesario que -en el caso de quienes aún no han sido liberados- todos sean liberados y enviados a casa. Y las personas responsables de ese trato deben rendir cuentas", ha manifestado en rueda de prensa.

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La Global Sumud Flotilla ha denunciado este viernes que entre sus miembros detenidos por las autoridades de Israel se han producido al menos 15 agresiones sexuales y decenas de heridos, tras permanecer en custodia israelí tras la intercepción de las embarcaciones en aguas internacionales en el mar Mediterráneo cuando intentaba llegar a las costas de Gaza.