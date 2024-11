1-0. El Dortmund culmina en Wolfsburgo su semana trágica

Berlín, 29 oct (EFE).- El Borussia Dortmund culminó en Wolfsburgo su semana trágica con la eliminación en la segunda ronda de la Copa de Alemania, después de los reveses sufridos ante el Real Madrid, en Liga de Campeones, y ante el Augsburgo, en la Bundesliga.

La igualdad fue la tónica predominante en la primera mitad. El delantero de los 'borussers' Max Beier pudo poner por delante a su equipo a los 14 minutos, cuando un pase en profundidad lo dejó solo ante el portero Grabara, pero su definición se estrelló en el palo.

Guittens, de llegada en segunda línea, y Guirassy, de cabezazo liberado en boca de gol, también pudieron adelantar a los de Sahin, pero no encontraron puerta. El Wolfsburgo no quiso ser menos y también dispuso de acciones de peligro que pusieron a prueba al meta Kobel, aunque el marcador no se movió al término de los primeros 45 minutos.

El segundo acto reprodujo los mismos términos. El Dortmund seguía sin ser capaz de concretar sus ofensivas, con más ocasiones claras erradas por Guirassy para desnivelar el choque; mientras que el equipo de la Volkswagen optó por frenar a su rival con un ritmo del juego más trabado a través de varias faltas, respondidas con similar dureza por el Borussia, y en el tramo final lanzó una última oleada para buscar la clasificación.

Los locales tuvieron a su alcance cerrar la clasificación antes del final del tiempo reglamentario, pero sus disparos se toparon con Kobel o salieron por muy poco fuera de la portería y el duelo se fue a la prórroga.

Nada más iniciarse el tiempo suplementario, un pase al corazón del área de Özcan fue rematado por Tiago Tomas, pero este se encontró con el larguero cuando el Volkswagen Arena ya lo cantaba dentro para los suyos. Cada equipo protestó a continuación por un penalti a su favor, uno por derribo y otro por una mano dentro del área, pero ninguno de los dos fue señalizado por el colegiado.

Los minutos transcurrieron sin apenas más acciones de peligro, aunque con algo más empeño ofensivo por parte del subcampeón de Europa, y cuando el duelo ya asomaba a la resolución desde el punto fatídico, un balón colgado al área finalizó en un disparo certero del danés Jonas Wind al que no pudo llegar el cancerbero helvético y que dejó a los de Sahin fuera de la competición en una temporada que, de momento, de cuenta por naufragios. EFE.