Zelenski no está seguro de que Trump vaya a dejar de apoyar a Ucrania si gana elecciones

Copenhague, 28 oct (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, puso este lunes en duda de que el candidato republicano Donald Trump vaya a suspender el apoyo militar y económico a Ucrania en caso de que gane las próximas elecciones en Estados Unidos en dos semanas.

"No he escuchado que Trump dijera eso de que va a cancelar la ayuda y de que no apoyará a Ucrania. Dice tantas cosas (...) No estoy seguro de que Trump, si sale elegido, decida no apoyar a Ucrania", dijo el mandatario ucraniano en una rueda de prensa con los primeros ministros nórdicos en Reikiavik tras una reunión conjunta.

Zelenski aseguró que es consciente de "todos los riesgos" de una hipotética suspensión del apoyo de Estados Unidos, aunque recordó que no sólo depende de la voluntad del presidente estadounidense, sino también del Congreso, y añadió que cuenta con el respaldo mayoritario en Europa.

"No apoyar a Ucrania sería una gran victoria para (el presidente ruso Vladímir) Putin y una gran pérdida para Occidente", afirmó.

Además, Zelenski se mostró "preocupado" por la supuesta presencia de soldados norcoreanos en Rusia, aseguró que ya hay 3.000 allí y que "pronto" esa cifra subirá a 12.000, citando informaciones de la inteligencia ucraniana, además de criticar la ayuda iraní y de señalar a China como "el gran problema".

"Rusia no podría mantener una guerra a gran escala en Europa si no fuera por la ayuda de China", sostuvo la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, en la misma comparecencia.

La visita a Reikiavik está enmarcada en la cuarta edición de la cumbre entre los países nórdicos y Ucrania, en la que Zelenski presentó su llamado Plan de Victoria, que recibió el respaldo de los jefes de gobierno de Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia e Islandia.

El mandatario ucraniano criticó la "desinformación" sobre el plan -que incluye la propuesta de que se invite formalmente a Ucrania a unirse a la OTAN, entre otros- y a quienes lo califican de "poco realista", y defendió que es "crucial" para toda Europa.

Zelenski instó además a imponer sanciones económicas a Rusia "que funcionen realmente" y destacó la necesidad de equipar nuevas brigadas y reforzar la defensa aérea ucraniana antes de la llegada del invierno.

Los primeros ministros nórdicos coincidieron también en resaltar la necesidad de reforzar la industria de defensa ucraniana.

Zelenski llegó este lunes a Reikiavik e intervendrá mañana en la capital islandesa en la sesión anual del Consejo Nórdico, que estará centrada en paz y seguridad en la región ártica. EFE