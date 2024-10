Boeing planea aumentar su capital en más de US$15.000M el lunes

(Bloomberg) -- Boeing Co. planea lanzar una recaudación de capital el lunes, según personas familiarizadas con el asunto, en una oferta que ayudaría al fabricante de aviones a aumentar su liquidez.

La compañía tiene previsto recaudar más de US$15.000 millones con la captación de fondos, dijo una de las personas, añadiendo que la cantidad aún podría aumentar en función de la demanda. Los asesores de Boeing han estado buscando inversionistas potenciales para la oferta, según personas familiarizadas con el asunto, que pidieron no ser identificadas ya que la información no es pública.

Es probable que la transacción incluya acciones, así como deuda que pueda convertirse en capital, dijeron las personas.

El 23 de octubre, la compañía recibió el visto bueno de la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) para vender hasta US$25.000 millones en acciones y deuda, una medida que podría ayudar a Boeing a evitar que su calificación crediticia se rebaje a “basura”.

Las deliberaciones están en curso y los detalles de la oferta, como el cronograma, aún podrían cambiar, dijeron las personas. Un representante de Boeing declinó hacer comentarios.

Una venta de acciones por US$15.000 millones sería la mayor oferta de acciones desde que SoftBank Group Corp. vendió parte de su participación en T-Mobile US Inc. en 2020, según muestran los datos recopilados por Bloomberg.

Boeing necesita la inyección de capital para mantener su calificación de grado de inversión y financiar su eventual recuperación de una huelga paralizante, ahora en su séptima semana. La empresa va rumbo a utilizar alrededor de US$4.000 millones en efectivo durante el cuarto trimestre, lo que elevaría su salida de caja libre a unos US$14.000 millones en el año. El fabricante de aviones espera seguir quemando efectivo durante la primera mitad del año que viene mientras reinicia sus fábricas de aviones, incluidas las líneas de montaje de su avión de pasajeros 737 Max, su principal fuente de ingresos.

Los trabajadores de las fábricas de Boeing votaron la semana pasada por rechazar la última oferta de contrato de la empresa, que incluía un aumento salarial del 35% repartido en cuatro años. La compañía planea recortar su plantilla en torno a un 10%, con reducciones que podrían incluir a ejecutivos y directivos, según informó el director ejecutivo, Kelly Ortberg, en un memorándum a los empleados el 11 de octubre.

Las acciones del fabricante de aviones se han desplomado más de un 40% este año. Boeing cayó un 0,9% el lunes en las operaciones previas a la apertura del mercado en EE.UU.

La empresa estaba evaluando recaudar al menos US$10.000 millones mediante la venta de nuevas acciones y estaba trabajando con asesores para explorar sus opciones, según informó Bloomberg News este mes. El analista de Bank of America Corp. Ronald Epstein estimó el 23 de octubre que la compañía recaudaría entre US$18.000 millones y US$20.000 millones.

Boeing dijo el 15 de octubre que tiene un nuevo acuerdo de crédito por separado por US$10.000 millones, lo que le da “acceso adicional a corto plazo a la liquidez mientras navegamos a través de un entorno difícil”.

La empresa con sede en Arlington, Virginia, presentó sus resultados del tercer trimestre el 23 de octubre y sus ingresos, de US$17.800 millones, incumplieron las expectativas, mientras que sus dos mayores negocios registraron crecientes pérdidas.

Boeing está considerando opciones para racionalizar su amplia cartera, y Ortberg ha iniciado una revisión de sus negocios que espera concluir a finales de año. La empresa está evaluando opciones para el futuro de su problemático programa de cápsulas espaciales Starliner como parte de la revisión, según reportó Bloomberg News.

Reuters informó previamente este mes que Boeing planeaba recaudar alrededor de US$15.000 millones mediante acciones y bonos convertibles.

