Bad Bunny y Jennifer López apoyan a Kamala Harris después de que en un acto de Trump llamen a Puerto Rico isla de basura

Donald Trump celebró el domingo 27 de octubre un mitin en el Madison Square Garden (Nueva York). El acto contó con la actuación del cómico Tony Hinchcliffe, que calificó a Puerto Rico como "una isla flotante de basura" y ha llevado a artistas como Bad Bunny o Jennifer López a apoyar públicamente a Kamala Harris.

Bad Bunny compartió a través de historias de Instagram un vídeo de Harris en el que la candidata dice: "Nunca olvidaré lo que hizo y lo que no hizo Donald Trump cuando Puerto Rico necesitaba un líder solidario y competente. Abandonó la isla, intentó bloquear la ayuda después de devastadores huracanes consecutivos y no ofreció más que toallas de papel e insultos".

Otra celebridad que ha mostrado su apoyo a Harris es Jennifer Lopez. La cantante, cuyos dos padres son de Puerto Rico, colgó en historias de Instagram un post de la candidata en el que afirma que "construirá oportunidades económicas para Puerto Rico".

Por su parte, Ricky Martin, que también es puertorriqueño, colgó un fragmento de la intervención de Hinchcliffe y escribió: "Esto es lo que piensan de nosotros. Vota a Kamala Harris".

"¿Esto es en serio? Esto es una falta de respeto", lamentó Luis Fonsi ante el monólogo de Hinchcliffe. "Está bien tener diferentes puntos de vista, pero seguir este camino racista no está bien. Estoy muy orgulloso de ser puertorriqueño, estoy muy orgulloso de ser latino. No estamos de acuerdo con este odio constante. Está bastante claro que esta gente no nos respeta, pero aun así, quieren nuestro voto", agregó el intérprete.

LA RESPUESTA DE HINCHCLIFFE

El candidato demócrata a la vicepresidencia, Tim Walz, y la política Alexandria Ocasio-Cortez también condenaron los comentarios de Hinchcliffe, que se defendió a través de X.

"Esta gente no tiene sentido del humor. Es una locura que un candidato a vicepresidente se tome un tiempo de su 'apretada agenda' para analizar un chiste sacado de contexto para que parezca racista. Me encanta Puerto Rico e ir de vacaciones allí. Me burlé de todo el mundo... Mira la aparición completa. Soy cómico, Tim... Quizás sea hora de cambiarte el tampón", apuntó.