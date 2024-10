Aitana desmiente, en su regreso a Madrid tras su mudanza a Miami, que esté de nuevo enamorada

Hace varias semanas se confirmaba la noticia. Aitana Ocaña ha 'abandonado' España para comenzar una nueva e ilusionante etapa al otro lado del charco. Centrada en su carrera musical desde su ruptura con Sebastián Yatra el pasado agosto, y buscando consolidarse como una de las artistas más importantes del momento a nivel internacional, la triunfita ha hecho las maletas y se ha instalado en Miami.

Dejando entrever que su mudanza es un proyecto a largo plazo, la triunfita se ha comprado una espectacular casa en Florida, donde está grabando su próximo disco. Una propiedad que como ha revelado la revista 'Semana' está valorada en 1.400.000 euros, que cuenta con tres dormitorios, dos baños, un amplio salón, comedor, cocina con acceso a una zona de despensa y lavadero, y un enorme jardín con piscina privada, que se ha convertido en su refugio y su centro de operaciones mientras ultima los detalles de su nuevo trabajo musical.

Una nueva vida que no implica que vaya a dejarnos definitivamente, ya que mantiene su impresionante chalet a las afueras de Madrid y también pasará temporadas en nuestro país. Después de dos meses en Miami, Aitana ha regresado a España para reencontrarse con sus familiares y amigos y pasar unos días en 'casa' en los que aprovechará para cumplir con varios compromisos profesionales.

Su reaparición se producía este sábado en el Santiago Bernabéu. Acompañada por su compañera en 'Operación Triunfo' Lola Índigo, la cantante de 'Las babys' disfrutó del clásico entre el Real Madrid y el Barça en el palco del estadio, desatando la locura entre sus seguidores con esta vuelta sorpresa a la capital.

Dispuesta a aprovechar al máximo los días que estará en Madrid, el domingo acudía con un grupo de amigos a uno de los restaurantes más castizos de la capital, cuyo plato estrella es el cocido madrileño. A pesar de intentar pasar desapercibida con una gorra y un look oversize con sudadera verde y vaqueros flojos en color gris, Aitana era sorprendida por las cámaras de Europa Press a la salida y, sonriente aunque parca en palabras, desmentía que tenga nuevo novio como tanto se ha rumoreado en los últimos meses tras sus vacaciones en Ibiza con Biel Juste.

Revelando que todo va "muy bien" en su nueva vida en Miami, la artista ha preferido dejar en el aire si es cierto que se ha instalado definitivamente en Estados Unidos: "No voy a deciros nada de verdad, muchas gracias, es que estoy caminando con mi familia y mis amigos, lo siento" apuntaba algo incómoda con la presión mediática que ha desatado su regreso a España

Sin embargo, sí ha zanjado entre risas las especulaciones sobre su vida sentimental, asegurando que aunque "me sacan novio cada dos días", "no tengo ningún novio, de verdad. Ya está, o sea...", negando además con un "no no no" que coincidiese con Biel en el Santiago Bernabéu. "Que no, que no, o sea, de verdad. Ya parad. Nada" ha añadido rotunda, zanjando así los rumores de idilio con el modelo y empresario.

Más esquiva se ha mostrado cuando le hemos preguntado por la petición de 16 años de carcel de la Fiscalía a Ana Duato por un presunto delito de fraude fiscal, guardando silencio sobre si ha hablado con su exsuegra o con su exnovio Miguel Bernardeau en estos complicados momentos.

Tampoco ha querido revelar cuántos días se quedará en España y si asistirá a la boda de su amiga y compañera de 'OT', Ana Guerra, con Víctor Elías, que se celebrará el próximo 31 de octubre. "Adiós chicos que vaya muy bien" ha concluido antes de abandonar el lugar con su grupo de amigos.